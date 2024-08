Pallavolo, dal 27 agosto all’Arena Cardarelli il primo Torneo Federale “Città di Tarquinia”

La stagione della pallavolo a Tarquinia è pronta a partire! Dal 27 agosto, l’Arena Cardarelli sarà il teatro del primo Torneo Federale “Città di Tarquinia”, evento atteso da tutto il movimento pallavolistico locale che vedrà, in una location mozzafiato, la partecipazione delle migliori formazioni del territorio, sia per il settore femminile che per quello maschile.

Le squadre in gara

Saranno otto le squadre a contendersi il titolo in questo torneo. Oltre alla Società organizzatrice, l’A.s.d. Pallavolo Tarquinia, che celebra quest’anno il trentesimo anniversario di attività, parteciperanno altre formazioni di spicco: Top Five Tarquinia, A.s.d. Pallavolo Civitavecchia, Tuscania Volley, Volley Life Viterbo e Montalto di Castro. Queste squadre rappresentano il meglio del volley locale e promettono di offrire uno spettacolo entusiasmante.

Un evento imperdibile per gli amanti della pallavolo

Un ringraziamento speciale va al Comune di Tarquinia e al FIPAV Comitato Territoriale di Viterbo, che hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento. Grazie al loro supporto e a quello di chiunque contribuirà, il Torneo Federale “Città di Tarquinia” aspira a diventare un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di pallavolo e sport in generale.