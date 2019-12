Pallavolo, il palleggiatore Francesco Campana alla corte di Paolo Tofoli

Riceviamo e pubblichiamo

Francesco Campana, diciannove anni da Corigliano Calabro, è il nuovo palleggiatore della Maury’s Com Cavi Tuscania, che andrà ad affiancare nel reparto Giacomo Leoni e Luca Sartori. Alto 185 cm, proviene da Alessano dove ha giocato la prima parte della stagione dopo essere stato prelevato in estate dalla Materdominivolley.It Castellana Grotte società nella quale è cresciuto e dove ha esordito, giovanissimo, in A2. Giovane talento, nel 2016 è stato premiato come miglior palleggiatore al Trofeo delle regioni.

Ciao Francesco e benvenuto. Perché hai scelto di accettare la proposta del Tuscania e, soprattutto, quali obiettivi ti poni per quest’anno?

“Tuscania è una bella realtà della pallavolo italiana, è una delle squadre più attrezzate di questo campionato di serie A3, perché non accettare? I miei obiettivi sono di finire questa stagione nel miglior modo possibile e, ovviamente, migliorare e crescere come giocatore”.

Cosa sai della società? Conosci già Paolo Tofoli?

“Mi hanno sempre parlato molto bene di Tuscania, un posto dove è molto seguita la pallavolo, con un ottimo pubblico. Con il coach non mi sono mai trovato a svolgere degli allenamenti, ma sicuramente mi potrà dare dei consigli utilissimi per crescere e migliorare sempre di più”.

Conosciamoci meglio. Come ti sei organizzato con gli studi e come trascorri il tempo libero tra un allenamento e l’altro?

“Mi sono diplomato l’anno scorso, quest’anno non sto frequentando l’Università perché sono giovane è devo ancora capire la via da coltivare in parallelo con la pallavolo. Hobby non ne ho molti, mi piace leggere, vedere film e ovviamente ascoltare musica”.

CARRIERA

2019/2020 A3 Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania

2019/2020 A3 Aurispa Alessano fino al 23/12/2019

2018/2019 A2 Materdominivolley.It Castellana Grotte

2017/2018 B Matervolley Castellana (BA)

2016/2017 B Locorotondo Castellana (BA)

2014/2016 Giov. Materdomini Castellana (BA)