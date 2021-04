Pallavolo, la Maury’s Com Cavi Tuscania si aggiudica gara 2 con Modica ed è la prima ad accedere ai quarti

Riceviamo e pubblichiamo

Trascinata da un capitan De Paola davvero in grande giornata la Maury’s Com Cavi Tuscania supera 1/3 Avimecc Modica ed è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale del girone blu dovendo le altre finaliste disputare tutte gara 3.

Al PalaRizza di Modica i ragazzi di Tofoli sono costretti a cedere il set iniziale ai padroni di casa, per poi dare vita con gli avversari ad uno spettacolare punto a punto che si risolve a loro favore solo nelle fasi finali.

Al fischio di inizio dei signori Roberto Guarneri e Giovanni Giorgianni, Paolo Tofoli schiera i suoi con Marsili in regia e Boswinkel opposto, Rossatti e capitan De Paola laterali, Cioffi e Ceccobello al centro, libero Pace. Coach Bua schiera i suoi con Tulone al palleggio in diagonale con Martinez, Busch e Chillemi laterali, Garofolo e Raso al centro, Nastasi libero.

Primo set – Si va avanti punto a punto con Modica avanti 8/7. L’attacco vincente di Martinez porta i suoi sul 10/7. L’attacco fuori misura di Boswinkel costringe coach Tofoli a chiamare il primo time-out 11/7. Muro di Boswinkel su Bush, coach Bua ferma il tempo 12/10. De Paola trova il mani out del muro 12/11. Rossatti conclude out un’azione prolungata 18/15. Ace di Battaglia per il 19/15, Tofoli ricorre al suo secondo time-out. Chillemi trova il mani fuori del muro 21/15. Il primo tempo di Ceccobello finisce fuori 23/16. Errore di Rossatti dai nove metri, primo set-point per Modica 24/17. Per il Tuscania in campo Catinelli per Ceccobello. Il servizio di Catinelli è fuori misura, Modica si aggiudica il primo parziale 25/19.

Secondo set – L’attacco vincente di Boswinkel porta Tuscania sul 4/8. Bua ferma il tempo. Rossatti mette a terra il 4/9, massimo vantaggio ospiti. Attacco vincente di De Paola 6/12. Lunga azione conclusa da Boswinkel, Bua ricorre al suo secondo time-out 8/15. Muro di Boswinkel su Martinez per il 14/20. Attacco vincente di capitan De Paola 14/22. Per il Tuscania in campo Catinelli per Ceccobello. Muro di Cioffi su pipe di Chillemi, primo set-point Tuscania 15/24. Ci pensa ancora capitan De Paola a mettere a terra il punto che chiude il parziale 17/25.

Terzo set – Parte forte l’Avimecc Modica 4/1. Busch sbaglia il controllo, la palla finisce fuori parità 5/5. Attacco vincente di Rossatti che trova il mani fuori del muro 7/9. Boswinkel gioca sulle mani del muro 8/11, coach Bua richiama i suoi in panchina. Ace di Busch, Tofoli chiama il primo timo-out 14/15. Primo tempo vincente di Garofolo, parità 16/16. Si procede punto a punto con le difese grandi protagoniste 20/21. Per il Tuscania in campo Catinelli per Ceccobello. Ace del nuovo entrato 20/22, Bua ferma il tempo. L’attacco di Martinez finisce out, Modica chiede di vedere il il video-check che ribalta la decisione degli arbitri 21/22. Primo tempo vincente di Cioffi 21/23. Tofoli alza il muro, Menichetti in campo al posto di Marsili. Fallo in attacco di Modica, primo set- point per Tuscania 21/24. L’errore di Battaglia dai nove metri consegna alla Maury’s Com Cavi Tuscania il secondo parziale 22/25.

AVIMECC MODICA – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 1/3

(25/19 -17/25 – 22/25 – 21/25)

Durata set: ’24, ‘24, ‘30, ‘28

AVIMECC MODICA: Tulone (cap) 3, Chillemi 9, Raso 7, Martinez 13, Busch 13, Garofolo 9, Dormiente (L), Nastasi (L), Battaglia, Cuti, Imbesi, Bonsignore. All. Bua. Ass. Di Stefano

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 3, Pace (L1), Menichetti, De Paola (cap) 17, Gradi, Boswinkel 21, Rossatti 15, Catinelli 2, Zibella (L2), Skuodis, Cioffi 6, Ragoni, Ceccobello 6. All. Tofoli. Ass.: Barbanti

Arbitri: Roberto Guarneri e Giovanni Giorgianni