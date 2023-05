Pallavolo Tarquinia, confronto al vertice nel campionato Under 16 Femminile. E tra poco arrivano i camp estivi!

Riceviamo dalla Pallavolo Tarquinia e pubblichiamo

Continua in solitaria al vertice la VBC Viterbo, che martedì 9 maggio nella palestra del Murialdo ha assestato una stoccata alle sfavillanti giocatrici dell’Under 16 della Pallavolo Tarquinia. Il coach Fabio Angelucci: «il percorso di crescita del gruppo prosegue in maniera costante infatti, grazie alla partecipazione dei campionati federali di Terza Divisione Under specifici per fascia, abbiamo potuto constatare i miglioramenti prestativi delle nostre atlete. Nonostante sia un periodo particolarmente impegnativo a livello scolastico, le ragazze stanno facendo di tutto per prepararsi al meglio agli appuntamenti finali. I risultati e le classifiche parlano per loro; le cose da migliorare sono molte, ma siamo particolarmente fieri del lavoro svolto e dell’impegno messo da ogni singola atleta. Una volta terminati i campionati, si proseguirà con le attività in riva al mare, grazie al campus estivo del mister Massimo Pastore nello stabilimento Tibidabo a Tarquinia Lido, per consolidare i fondamentali negli atleti iscritti e invogliare tutti gli appassionati, in vista dei tornei di pallavolo e beach volley sulla sabbia».