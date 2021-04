Pallavolo Tarquinia, due settimane intense di impegni e vittorie

Riceviamo e pubblichiamo

Due settimane intense ed emozionanti per la Asd Pallavolo Tarquinia che inizia i suoi campionati di Coppa Italia femminile e maschile portando a casa tre importantissimi successi.

La prima ad esordire è stata la divisione maschile che si è battuta sabato 17 aprile sul campo di casa vincendo contro il Volley Club Orte per 3-0 (25-19, 25-21, 25-18). Una partita iniziata in svantaggio ma che ha visto un recupero quasi immediato della squadra di Angelucci mantenendo la supremazia per tutti e tre i set.

Nel secondo incontro, sul campo del Bracciano, l’Asd Pallavolo Tarquinia ha ottenuto uno schiacciante 3-0 con parziali che la dicono lunga sulle potenzialità della squadra (12-25, 8-25, 7-25). Molto soddisfatto il mister Fabio Angelucci che ha visto la sua squadra fare passi da gigante pur avendo avuto a disposizione poche giornate di allenamento.

Grandi soddisfazioni anche per la divisione femminile che si è affermata, sul campo ospitante, contro la Riflessi Volley Academy Civitavecchia con un 3-1. Iniziano male le ragazze di Pastore con un primo set perso 25-17 ma la reazione non si fa attendere e spuntano il secondo set 20-25. Da questo momento in poi non c’è storia, le atlete della Asd Pallavolo Tarquinia si aggiudicano in brevissimo tempo gli altri due set con i parziali 7-25 e 11-25.

Anche la giovane U15 femminile si prende le sue soddisfazioni con due meritatissime vittorie mentre la serie C maschile fatica ad ingranare e passa alla seconda fase di campionato con alcune difficoltà. L’augurio è che riescano a superarle presto ritrovando lo spirito di squadra che ha suscitato grandi emozioni ed ottenuto importantissimi successi nelle scorse stagioni.