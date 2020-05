Pane Pelle Vino, entusiasmo e passione per ripartire. Anna e Leonardo: “Venite a trovarci per brindare assieme alla fine di questo brutto periodo!”

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Con grande entusiasmo si riparte! La cucina non si arresta neanche in pandemia, per cui Leonardo e Anna vi aspettano più grintosi che mai per farvi vivere un’esperienza gastronomica di gusto e passione.

Fantasia, accoglienza e gusto, in una location splendida a due passi da Palazzo Vitelleschi, nel cuore del centro storico tarquiniese: Pane Pelle Vino è una bella esperienza, la stessa raccontata nei mesi pre-lockdown dalla rivista Cronache di Cucina. “Venite a trovarci – dicono Anna e Leonardo – e brindiamo insieme alla fine di questa oscura avventura…”

Pane Pelle Vino è in via Vitelleschi al numero 9. Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0766 678274 oppure 320 8534847.