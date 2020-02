Parigi, a maggio un’incredibile evento di musica elettronica allo Château de Versailles

Amanti della musica elettronica? Sta per arrivare a Parigi un’occasione imperdibile per una serata in una location pazzesca. Quella della Reggia di Versailles, dove sabato 23 maggio 2020 si terrà la seconda edizione di Versailles Electro.

Orchestrata da Ed Banger Records, l’evento si svolgerà alle 20 e 30 ai piedi della Galerie des Glaces. Per l’occasione, le terrazze del Palais de Versailles si trasformeranno in una gigantesca pista da ballo grazie alla presenza di diversi artisti della scena elettronica francese.

Tra questi, ci sarà Justice, il duo, composto da Gaspard Augé e Xavier de Rosnay, ma anche Kittin e Busy P, The Empress e altri ancora. I biglietti sono già in vendita.