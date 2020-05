Parigi, attiva da oggi la piattaforma per chiedere il rimborso del Navigo Pass non utilizzato nel corso del lockdown

Come avvenuto in occasione degli scioperi dei trasporti pubblici contro la riforma delle pensioni, gli abbonati annuali e mensili del Navigo Pass saranno rimborsati del loro titolo di viaggio in Ile-de-France per il mese di aprile. Questo aveva annunciato Valérie Pécresse, presidente della regione dell’Île-de-France, in un’intervista al Journal du Dimanche, pubblicata il 29 marzo: “Proporrò al consiglio di amministrazione dell’Ile-de-France Mobilités (IDFM), che presiedo, il rimborso completo del Navigo Pass, ma anche del Navigo senior e della carta Imagin’R, a tutti gli abbonati, per il mese di aprile “.

In una nuova intervista, pubblicata poi su Le Parisien il 16 aprile, il presidente della regione Ile-de-France e Ile-de-France Mobilités (IDFM) si erano anche spinti oltre, parlando di un ulteriore sforzo nei confronti di tutti gli abbonati Navigo, con l’obiettivo di coprire l’intero periodo di lockdown fino alla fine. “Gli abbonati annuali possono essere rimborsati di ulteriori 25 euro. Ciò comporterà un totale di 100 euro. Per gli abbonati Navigo Senior e Imagine R, saranno ulteriori 12 euro o 50 euro in totale “, ha spiegato.

Le Parisien ha chiarito che anche gli abbonati al Navigo Pass mensile, che hanno rinnovato l’abbonamento durante il periodo di lockdown, potranno beneficiare di un rimborso. Tuttavia, il Navigo Pass settimanale è escluso.



Sempre dalle colonne di Parisien, Valérie Pécresse aveva spiegato come questa “estensione” di 25 euro fosse uno “sforzo di giustizia, sia per tutti coloro che non sono riusciti a lavorare, sia per coloro che avevano preso un Pass annuale e che non sono stati in grado di annullarlo, a causa della velocità dell’annuncio del lockdown e del fatto che non abbiamo potuto inviare un milione di persone alle stazioni per disattivare il loro Pass”.

Concretamente, gli abbonati al Navigo Pass dovranno connettersi a una piattaforma dedicata per essere rimborsati. Il 18 maggio Valérie Pécresse ha annunciato che gli abbonati Navigo Pass annuali e mensili potranno richiedere il rimborso a partire da oggi, mercoledì 20 maggio, tramite la piattaforma dedicata accessibile all’indirizzo mondedommagementnavigo.fr. Questi rimborsi si riferiscono al mese di aprile e all’inizio di maggio. Si può inviare la richiesta fino al 17 giugno incluso.

Valérie Pécresse ha affermato che questa misura di rimborso costa “oltre 130 milioni di euro” a Mobilités Île-de-France.