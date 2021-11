Parigi, dal 20 novembre torna il Mercatino di Natale al Jardin des Tuileries

Buone notizie per chi ama la magica atmosfera natalizia parigina: il Mercatino di Natale del Giardino delle Tuileries tornerà dal 20 novembre 2021 al 2 gennaio 2022 dopo l’edizione annullata lo scorso anno a causa dell’epidemia di Covid-19. Le Monde Festif, l’associazione che organizza dell’evento, torna nella location che nell’ultima edizione aveva ospitato lo storico mercatino festivo di Parigi.

Ricordando i trascorsi passati, nel 2018 il mercatino aveva lasciato, non senza qualche polemica, la tradizionale location di avenue des Champs-Elysées per stabilirsi nel cuore del sublime Jardin des Tuileries: bellissimi vicoli al riparo dal traffico, un ambiente verdeggiante, animazione con vista sul parco e qualcosa su cui sedersi per mangiare cialde e altri dolci… tutti elementi che contribuiscono non poco alla magia delle festività natalizie a Parigi.

A caratterizzare il mercatino, bellissime decorazioni natalizie, una bella selezione di idee regalo e prodotti francesi, giostre e varie attività per la gioia delle famiglie. Al Jardin des Tuileries tornerà anche la pista di pattinaggio per gli appassionati di sport invernali, mentre l’immancabile Babbo Natale delizierà i più piccoli. Insomma, un mercatino di Natale tradizionale in tutto e per tutto!