Parigi, il Pass Navigo disponibile su iPhone forse già da febbraio 2021

I rumor circolano ormai da oltre un anno e la conferma della notizia è attesa con impazienza: secondo Le Parisien, tutti gli iPhone permetteranno di acquistare un biglietto e smaterializzare il Navigo Pass da febbraio 2021, con (e questo è un dettaglio importante) la certezza di poter convalidare il pass anche se il telefono è spento.

Sebbene l’Île-de-France Mobilités non abbia ancora commentato l’argomento, il servizio clienti RATP ha spiegato alla fine di settembre 2020 che è in fase di sviluppo il supporto per la ricarica del pass e l’acquisto dei biglietti. Queste funzionalità sono già disponibili per alcuni telefoni Android: fanno parte del piano di modernizzazione e “rivoluzione digitale” presentato un anno fa da RATP.

Se gli iPhone non vengono ancora forniti, è perché Apple non ha facilitato l’implementazione di questo supporto. L’azienda americana ha bloccato l’accesso a NFC per due anni. Questo blocco sembra essere stato finalmente rimosso di recente: Apple ha finalmente accettato di aprire la porta a IDFM. Ora non ti resta che adattare l’applicazione Vianavigo al sistema iPhone.

Apple era ostile alle tecnologie NFC perché consentono pagamenti diversi da quelli sviluppati internamente, come il sistema di pagamento contactless Apple Pay. Tuttavia, è grazie all’NFC che i clienti Samsung, Huawei, Xiaomi o Orange possono ricaricare il pass senza dover viaggiare.

Valérie Pécresse ha spiegato, al momento del lancio di questa innovazione, che il problema era soprattutto finanziario: “Apple voleva che pagassimo questo servizio, mentre gli altri operatori hanno accettato di farne carico. Si impegnano incondizionatamente a questa partnership. Il rischio, se paghiamo, è di ritrovarci legati mani e piedi con Apple. Cosa succederà se vogliono cambiare le loro tariffe e noi non siamo d’accordo? ” Tra poche settimane, gli iPhone dovrebbero finalmente essere in grado di sfruttare questa possibilità.