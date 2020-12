Parigi, per celebrare il nuovo anno un concerto straordinario in una Notre-Dame digitalizzata

Il 31 dicembre si chiude un anno durissimo, e per celebrare il passaggio al 2021 la Città di Parigi propone un concerto eccezionale di Jean-Michel Jarre in realtà virtuale… nella cattedrale digitalizzata di Notre-Dame da seguire gratuitamente e in diretta sui social network.

“Jean-Michel Jarre e Notre-Dame de Paris: bienvenu ailleurs” è un concerto immersivo, promosso dall’Unesco, di 45 minuti e si svolgerà dal vivo dalle 23:25 alle 12:15 la notte tra il 31 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021; Jean-Michel Jarre si esibirà in uno studio parigino e apparirà nella realtà virtuale come avatar nella cattedrale di Notre-Dame, in una versione digitale che richiama quella di prima delle fiamme. L’edificio millenario e la sua intera struttura erano stati infatti digitalizzati prima dell’incendio dell’aprile 2019.

L’evento può essere seguito sui social network, inclusi YouTube e Facebook, gratuitamente e in qualsiasi parte del mondo. Andrà in onda anche su France Inter, BFMTV Paris e sul sito della città di Parigi.