Parigi, sciopero dei trasporti: sarà interamente rimborsato il Navigo Pass di dicembre

Gli utenti Navigo Pass avranno diritto al rimborso del proprio abbonamento a seguito degli scioperi di dicembre: almeno una notizia consolatoria per gli utenti dei emzzi pubblici di Parigi, al culmine di un periodo difficilissimo per la serrata di protesta sul progetto di riforma delle pensioni.

Valérie Pécresse, presidente della regione dell’Île-de-France, ha confermato il rimborso completo del Navigo Pass di dicembre. A tal fine, entro la fine di gennaio 2020 sarà istituita una piattaforma dedicata. Dal 5 dicembre 2019, i residenti dell’Ile-de-France hanno avuto problemi enormi nel trasporto pubblico (metropolitana, RER, Transilien, autobus, tram) a causa degli scioperi per protestare contro il progetto di riforma delle pensioni.

Con una media di 9 linee di metropolitana su 16 completamente ferme a dicembre, gli utenti dei trasporti pubblici devono a tutt’oggi ancora avere pazienza per poter circolare la capitale e nei dintorni.

Invitata venerdì 13 dicembre sull’antenna dell’Europa 1, Catherine Guillouard, CEO di RATP, aveva confidato che ci sarebbe stato un “piano di rimborso” per i pass Navigo per i viaggiatori colpiti dallo sciopero.

Da parte sua, Valérie Pécresse, presidente della regione dell’Île-de-France, ha parlato su questo argomento giovedì 19 dicembre al microfono di RTL. Île-de-France Mobilités ha anche menzionato la creazione di una piattaforma sul suo sito per consentire agli utenti di ottenere il rimborso dei loro biglietti di trasporto.

Mercoledì 8 gennaio 2020, infine, Valérie Pécresse ha ricevuto i dirigenti di SNCF e RATP. Obiettivo dell’incontro? Il rimborso dei 75,20 euro pagati dagli utenti del Navigo Pass a dicembre. Catherine Guillouard da parte sua ha proposto all’Ile-de-France Mobilités il “rimborso di un mese di Navigo, cofinanziato da RATP, SNCF e con il reinvestimento delle sanzioni pagate dagli operatori”.

Alla fine di questo incontro e dopo lunghe discussioni, Valérie Pécresse ha annunciato il rimborso completo del Navigo Pass per il mese di dicembre. “Stasera ci saranno almeno buone notizie per tutti i viaggiatori dei trasporti pubblici dall’Ile-de-France. Ho ottenuto dal RATP e dalla SNCF il rimborso dell’abbonamento mensile di un mese del pass Navigo per lo sciopero di dicembre ”, ha dichiarato il presidente della regione dell’Île-de-France.

Per ottenere il rimborso completo, gli utenti dell’Ile-de-France dovranno connettersi alla piattaforma MondedommagementNavigo.com dedicata, istituita entro la fine di gennaio 2020. Il costo totale dei rimborsi dei Navigo Pass a dicembre è stimato a 200 milioni di euro.