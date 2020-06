Parigi, slitta la data dei saldi estivi 2020: scatteranno il 21 luglio

A causa della pandemia di coronavirus, per i negozi è difficile recuperare i livelli di vendita pre-isolamento. Anche, naturalmente, in Francia, con i cittadini confinati per più di due mesi senza poter fare acquisti, se non online. E secondo le prime previsioni, i saldi estivi, originariamente previsti dal 24 giugno al 21 luglio 2020, non sarebbero sufficienti a compensare le perdite.

Anche per questo il Ministro dell’economia francese ha pensato a un cambio di programma, confermando oggi 2 giugno 2020 che i saldi estivi del 2020 si svolgeranno dal 15 luglio all’11 agosto 2020. Invitato a RMC lunedì 25 maggio, Bruno le Maire aveva dichiarato di essere “favorevole a posticipare le vendite per alcune settimane”, consapevole che “il gli operatori devono recuperare i propri soldi “. Il ministro aveva aggiunto che non c’era ancora una data definitiva ma che avrebbe “continuato a discuterne con le federazioni”.