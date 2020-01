Passeggero colpito da ictus su una nave a largo di Civitavecchia: intervento del 118 con l’elicottero

Riceviamo e pubblichiamo

Straordinario intervento di salvataggio quest’oggi, intorno all’ora di pranzo, da parte dell’Ares 118 e dell’equipaggio di Pegaso 33 di Elitaliana, decollato dalla base di Viterbo per prestare soccorso ad un passeggero italiano.

L’intervento si è reso necessario per salvare la vita ad un uomo di 44 anni colpito da ictus, a bordo della nave “La Superba” della Grimaldi Lines, diretta a Genova e in quel momento distante poche miglia dalla costa civitavecchiese.

Giunta la chiamata in codice rosso, la Capitaneria di Porto con l’Ares 118 hanno dato il via libera all’intervento dell’equipaggio medico a bordo del Pegaso 33 che raggiungeva in poche decine di minuti la nave.

Dopo aver effettuato l’atterraggio sulla piazzola posta vicino al ponte comando, l’unità di soccorso poteva prestare le prime cure all’uomo, stabilizzarlo e trasferirlo rapidamente presso il reparto di rianimazione del Policlinico Gemelli dove si trova attualmente ricoverato.

Non è la prima volta che i piloti di Elitaliana del Pegaso 33 e del personale medico si rendono protagonisti di interventi così rapidi di soccorso in mezzo al mare anche grazie alla preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e la centrale operativa dell’Ares 118.