Patentino ciclomotori: il Comune di Vitorchiano fornisce il materiale didattico

Il Comune di Vitorchiano fornisce, ai neo-quattordicenni, i materiali didattici per il conseguimento del patentino per ciclomotori (patente AM), previsto come obbligatorio dal Codice della Strada. Il sindaco Ruggero Grassotti e l’assessore alla scuola e ai servizi sociali Fabio Fanelli, lo scorso martedì 14 marzo 2023, hanno infatti consegnato agli alunni di terza media i libri di testo, il cd-rom e i quiz utili per il superamento delle prove.

Infatti, come peraltro già anticipato, anche quest’anno l’amministrazione comunale ha provveduto all’acquisto e alla distribuzione dei suddetti materiali destinati a ragazze e ragazzi residenti a Vitorchiano che nel 2023 compiranno 14 anni, età minima richiesta per guidare ciclomotori o quadricicli leggeri.

“Un segnale di vicinanza e sostegno – ricorda l’assessore Fanelli – portato avanti fin dal 2016 per la sicurezza dei nostri ragazzi sulle strade, un tema verso cui è fondamentale mantenere la massima attenzione, nonché un ulteriore piccolo supporto alle famiglie vitorchianesi da parte del nostro Comune”.