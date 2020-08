Per i fan di Harry Potter arriva un nuovo luogo culto a Londra: apre la nuova House of MinaLima, i creatori della Mappa del Malandrino

Soho’s House of MinaLima sta lasciando la sua casa londinese in Greek Street per trasferirsi nella vicina Wardour Street, a Soho, nel cuore di Londra: la galleria e il negozio sono opera del duo di graphic design Miraphora Mina ed Eduardo Lima, conosciuti insieme come MinaLima, creatori tra le altre cose di gran parte delle opere d’arte viste nei film di Harry Potter o Animali fantastici.

Dalle copertine dei quotiadini magici come il Daily Prophet alle Mappe del Malandrino sino ai pacchetti di Every Flavor Beans di Bertie Bott, il lavoro di MinaLima ha giocato un ruolo enorme nella creazione del mondo magico sul grande schermo.

Da quando House of MinaLima ha aperto nella sua attuale casa di Greek Street, nel 2016, fan di Harry Potter da tutto il mondo hanno visitato la colorata residenza cittadina, con tre piani di spazio espositivo, più un negozio. I punti salienti includono una mappa del malandrino dipinta sul pavimento, le lettere di Hogwarts per Harry Potter che fuoriescono dal camino e, a Natale, le calze con le iniziali H, R e H appese al camino .

La nuova House of MinaLima fungerà da quartier generale di punta per MinaLima, sede di uno studio di design, una galleria immersiva e un negozio molto scenografico. Due piani pubblici mostreranno il lavoro del duo, sia nel mondo magico che nella serie di libri Minalima Classics del marchio. I disegni saranno anche disponibili per l’acquisto, il che significa che i Potterheads avranno un nuovo luogo culto da visitare durante i loro tour a tema Hogwarts della capitale.

House of MinaLima, come detto, si trova al 157 Wardour Street (proprio accanto a Hummingbird Bakery), a Soho, e aprirà i battenti dal 1 ° settembre 2020, restando aperta dalle 11:00 alle 18:00, dal martedì al sabato. L’ingresso è gratuito, ma la capacità è attualmente limitata a 20 ospiti a causa delle linee guida di distanziamento sociale, quindi potrebbe essere necessaria un po’ di attesa.