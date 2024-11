Per la Top Five Tarquinia Volley seconda vittoria in trasferta: sale l’attesa per il debutto casalingo di sabato

Il Top Five Tarquinia Volley continua a far bene in questo inizio di campionato di Prima Divisione maschile, centrando la seconda vittoria consecutiva in trasferta. Dopo l’esordio vincente sul campo della Stella Mantus di Manziana, i ragazzi di mister Gabrielli si impongono con autorità contro il Volley Anguillara. La partita, giocata sul campo della società lacustre, ha visto i tarquiniesi dominare con i parziali di 25-20, 25-22 e 25-18. Una prestazione solida che conferma l’ottimo stato di forma della squadra.

Un successo che conferma carattere e determinazione

La vittoria contro il Volley Anguillara arriva con una prestazione convincente, in cui i ragazzi del Top Five hanno dimostrato concentrazione e spirito di squadra. Rispetto alla sfida d’esordio a Manziana, vinta al tie-break, questa seconda vittoria evidenzia una crescita in termini di convinzione e solidità. Mister Gabrielli può dirsi soddisfatto per la capacità dei suoi di affrontare con personalità trasferte impegnative, mantenendo alta la qualità del gioco e portando a casa risultati fondamentali per la classifica.

Attesa per il debutto davanti al pubblico di casa

Dopo due vittorie lontano dalle mura amiche, il Top Five Tarquinia Volley si prepara ora per il debutto davanti al proprio pubblico. La prossima sfida è in programma sabato 23 novembre al Palazzetto Angelo Jacopucci di Tarquinia alle 16 contro l’Extreme Volley, un appuntamento importante per consolidare il buon momento della squadra e per regalare ai tifosi una grande prestazione. La prima gara casalinga rappresenta un’occasione per rafforzare il legame con i sostenitori e continuare a costruire una stagione all’insegna del successo.