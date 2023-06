“Per Montalto e Pescia”: a Montalto Forza Italia e l’Ass. Insieme al lavoro per delle proposte al previsionale 2023

Riceviamo dall’Ass. Insieme per Montalto di Castro e Pescia Romana

Dopo un primo anno che reputiamo molto negativo per l’attuale amministrazione, con l’approvazione del previsionale si capiranno le linee guida della maggioranza anche per l’anno corrente

Dal 19 maggio scorso, giorno dell’approvazione in giunta, stiamo studiando il documento con molta attenzione, settore per settore, e ve ne parleremo dettagliatamente

Nella finanziaria 2023 abbiamo evidenziato alcune lacune programmatiche, sulle quali stiamo elaborando delle proposte per l’Amministrazione comunale che invieremo nei prossimi giorni e spiegheremo approfonditamente alla cittadinanza

Riteniamo la partecipazione uno strumento importante per una comunità e per farlo siamo pronti, a criticare quando serve, ed anche a collaborare con l’intero Consiglio comunale e le varie forze politiche in esso rappresentate, per il bene di Montalto e Pescia