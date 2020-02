“Perchè dobbiamo pulire noi?”: la protesta dei residenti sul retro del’ex consorzio a Tarquinia

“Sono diventati anche più alti della palestra stessa: sono mesi che chiediamo di fare qualcosa, ma non abbiamo ottenuto nessun risultato nonostante le rassicurazioni”: la segnalazione arriva dai residenti nelle abitazioni sul retro della palestra ex Consorzio, a Tarquinia, che da mesi invocano una soluzione al problema.

Tra la struttura sportiva e lo spazio di pertinenza di quelle abitazioni, infatti, c’è uno spazio – una sorta di cortile – chiuso da un muro di cinta e con all’interno degli alberi. “Ora sono spogli, ma nel periodo in cui sfogliano finisce tutto nei nostri giardini, e dobbiamo pulire tutto. Non solo: – continuano i residenti – quello spazio non viene praticamente mai pulito, per cui quando piove l’acqua di scolo spinge da noi tutto lo sporco”.

“È possibile che dobbiamo pulire noi l’immondizia del Comune? – chiedono in conclusione – Si fa tanto ogni giorno, e giustamente, per la pulizia delle rotatorie e degli spazi verdi, ma serve rispetto anche per le situazioni meno visibili!”.