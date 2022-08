Pineta in Rock: martedì 23 agosto si recupera il concerto di The Dark Side saltato ieri per maltempo

Sarà un inedito assoluto, un martedì in rock sotto la veranda della Pineta che, tradizionalmente, dedica il giovedì a ospitare gruppi musicali.

Ma ieri sera il maltempo ha impedito l’esibizione dei The Dark Side, tribute band dei Pink Floyd spesso ospite del boss Marco Marzi e attesa e apprezzata dal pubblico fedelissimo della Pineta, per cui subito si è provveduto a una data di recupero: le sonorità dei capolavori di Roger Waters, David Gilmour o Syd Barret torneranno a Tarquinia Lido martedì 23 agosto.

Inizio dell’esibizione alle 22, ingresso libero. E per chi vuole godersi appieno la serata, la possibilità di cenare con la mitica pizza al taglio della Pineta! Possibilità di prenotare i tavoli per cena chiamando allo 0766 864016 o al 348 8529700. La musica alla Pineta tornerà poi giovedì 25 agosto: ad esibirsi, chiudendo la rassegna 2022 sotto la veranda, saranno i New Vintage con il loro revival anni ’60/’70.