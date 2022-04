Pitigliano, il Comune vuole riqualificare l’ex carcere

Riceviamo e pubblichiamo

In mostra a Pitigliano, sabato 9 e domenica 10 aprile, ai Granai della Fortezza Orsini i progetti per l’Ex Carcere di Pitigliano, elaborati dagli studenti del corso di progettazione architettonica 3, Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara (UNIFE).

La mostra, promossa da Comune con la collaborazione della Pro loco l’Orso, sarà inaugurata sabato 9 aprile, alle ore 11, con la partecipazione del sindaco Giovanni Gentili. Nell’occasione saranno presenti anche gli studenti che hanno elaborato i progetti e che potranno spiegare a chi lo richiederà il tipo di intervento che hanno ipotizzato.

Durante l’esposizione i cittadini avranno la possibilità di segnalare il progetto che ritengono migliore.

Il carcere di Pitigliano, dopo 15 anni di servizio, nel 2004 ha chiuso i battenti e da allora è in attesa di una nuova destinazione d’uso. Il Ministero cedette la struttura al Comune che in questi anni lo ha utilizzato come deposito.

“La volontà dell’amministrazione comunale è quella di riqualificare l’ex carcere – afferma il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili – per restituirgli una funzione pubblica. Ma per farlo servono progetti seri e ingenti risorse che al momento non abbiamo. Il Comune in questi anni ha dovuto affrontare le priorità, come gli interventi sugli edifici scolastici e sulle strade. Di conseguenza il carcere è rimasto indietro. Stiamo comunque cercando di fare un primo significativo passo in avanti coinvolgendo l’università per l’elaborazione di un progetto di riqualificazione, da presentare ai prossimi bandi in modo da ottenere dei finanziamenti che ci consentano finalmente di mettere mano su questo edificio.”

Per i cittadini che fossero interessati a visionare i progetti e a decretare quello vincitore, comunichiamo che l’esposizione resterà aperta nei seguenti orari: il sabato 9 aprile, dalle 11 alle 20, e la domenica 10 aprile, dalle 9 alle 20 con orario continuato.