Pitigliano intensifica la lotta contro il Covid: con Croce Rossa e Croce Oro tamponi antigenici all’ex distretto Usl

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Pitigliano intensifica la lotta contro il Covid-19 grazie all’adesione della Croce Rossa e della Croce Oro alla manifestazione di interesse della Regione Toscana per effettuare i tamponi antigenici. Il servizio è partito da questa settimana in convenzione con la Asl, presso i locali dell’ex distretto in via Brodolini 449, il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 con i volontari della Croce Rossa e a breve, sarà attivato anche il martedì e giovedì, dalle 15 alle 18, con i volontari della Croce Oro, garantendo così l’apertura 4 pomeriggi a settimana.

Sarà possibile effettuare esclusivamente i tamponi antigenici prescritti dal pediatra o dal medico con codice 8848 o 8849 e prenotati tramite portale regionale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home e i tamponi per gli studenti in possesso di voucher rilasciato dalla Asl. In questo secondo caso si accede al servizio direttamente, senza prenotazione.

“La battaglia contro il COVID si può vincere solo se la facciamo tutti insieme. – afferma Paolo Mastracca, assessore alla Sanità del Comune di Pitigliano – Il fatto che i volontari della Croce Rossa e Croce Oro si siano resi disponibili ad effettuare i tamponi antigenici rapidi, coordinandosi tra loro è il segno concreto di una comunità coesa in cui ognuno ha ben compreso la necessità di mettersi a disposizione. Il Comune di Pitigliano ringrazia le associazioni che assolvono a questo servizio così importante e la cooperativa la Cometa che ha destinato una parte dei locali di via Brodolini a questa fondamentale attività di screening.”

“Quando ci è arrivata la proposta da parte della Asl, ci siamo subito messi a disposizione per far partire questo servizio fondamentale per la popolazione, – afferma il presidente della Croce Rossa di Pitigliano, Giancarlo Landi – abbiamo contattato il Comune, che ci ha aiutato ad essere operativi nel più breve tempo possibile.”

“Anche Croce Oro con i suoi volontari si è immediatamente attivata per dare il proprio contributo garantendo la possibilità, già dalle prossime settimane di portare da due a quattro i pomeriggi in cui è possibile effettuare i tamponi – afferma Pierluigi Colonnelli, presidente della Croce Oro di Pitigliano – nella consapevolezza di quanto lo screening sia fondamentale per contenere e mitigare la diffusione del Covid-19.”