Pitigliano, riaprono i musei ai visitatori: ecco giorni e orari di apertura delle strutture

A Pitigliano riaprono ai visitatori il Museo Ebraico, il Museo di Palazzo Orsini, il Museo Civico Archeologico della Civiltà etrusca “Enrico Pellegrini” e il Museo Archeologico all’aperto “Alberto Manzi”. Per la visita il fine settimana e nei giorni festivi è necessario prenotare almeno il giorno prima secondo quanto previsto dalle disposizioni del Dpcm del 2 marzo.

“Finalmente queste splendide strutture museali possono tornare ad essere fruibili – commenta l’assessore alla Cultura Irene Lauretti – e a raccontare la storia e l’identità dell’area del tufo. Una buona notizia per il turismo, considerando quanto questi spazi culturali siano un importante richiamo di visitatori per Pitigliano.”

Di seguito giorni e orari di apertura:

Museo ebraico

Vicolo Marghera traversa di Via Zuccarelli – Pitigliano

Aperto dal lunedì al venerdì: 10:00-13:00

14:30-18:00

e la domenica apertura con prenotazione

sabato chiuso

Si ricordano le disposizioni anti contagio Covid richieste: misurazione della temperatura obbligatoria all’ingresso, sanificazione delle mani con gel messo a disposizione, uso sempre obbligatorio della mascherina che copra naso e bocca.

Contatti: 0564614230 – 3281907173, lapiccolagerusalemme@libero.it, lapiccolagerusalemme@gmail.com

Museo di Palazzo Orsini

Piazza Fortezza Orsini, n. 25 Pitigliano

Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15 alle ore 18 (chiuso il lunedì). Ai sensi delle disposizioni ministeriali, per l’accesso nel fine settimana è necessaria la prenotazione diretta, via telefono o email.

Accesso regolamentato, in sicurezza anticontagio Covid-19. Max 25 persone in contemporanea. Misurazione della temperatura all’ingresso (l’accesso non è consentito con temperatura superiore a 37,5*C). Sanificazione delle mani all’ingresso. Mascherina obbligatoria per tutto il percorso di visita. Distanziamento interpersonale tra visitatori di almeno 1 metro (se non appartenenti allo stesso nucleo familiare) Contatti: 0564 616074 – palazzo.orsini.pitigliano@gmail.com

Musei Civici Pitigliano

Museo Civico Archeologico della Civiltà etrusca “Enrico Pellegrini” piazza Fortezza Orsini 59/C Pitigliano

Museo Archeologico all’aperto Alberto Manzi SP 127 Pantano – via Cava del Gradone Pitigliano

Maggio: aperti il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle ore 18.00

L’ingresso e la visita sono consentiti solo indossando la mascherina e dopo aver igienizzato le mani. Sono esclusi dall’ingresso le persone con temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 gradi.

Gli ingressi saranno contingentati; al raggiungimento del limite massimo di persone contemporaneamente presenti nei musei, gli ingressi saranno temporaneamente sospesi fino all’uscita delle persone al suo interno. All’interno delle sale i visitatori dovranno mantenere una distanza di 1,5 m. tra di loro, indossare le protezioni individuali e seguire le indicazioni di percorso per evitare assembramenti.

Per la visita, soprattutto nel fine settimana, si ricorda di prenotare al numero: 0564 614067; 388- 572 4861 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo: museo@comune.pitigliano.gr.it