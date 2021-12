Più libri più liberi: dal 4 all’8 dicembre torna l’appuntamento al Roma Convention Center La Nuvola

Riceviamo e pubblichiamo

Torna in presenza dal 4 all’8 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola, il tradizionale appuntamento con Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori – Aie, che raggiunge l’importante traguardo del 20° anniversario dalla sua nascita. Il tema della libertà è il filo rosso che connota questa edizione e che ispira l’intervento culturale dell’Istituzione Biblioteche di Roma che rinnova la propria partecipazione alla kermesse con un fitto programma di iniziative, incontri, laboratori, mostre e proiezioni, in collaborazione con Teatro di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Palaexpo, Romaeuropa Festival.

“Per Biblioteche di Roma – dichiara Vittorio Bo, Commissario Straordinario Istituzione Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale – questa ventesima edizione della fiera è un’occasione di particolare rilievo perché festeggiamo i 25 anni della nostra Istituzione; il sistema civico delle Biblioteche di Roma si è sviluppato negli ultimi anni in modo significativo e per noi è importante prendere parte a questo appuntamento che ci vede protagonisti dalla prima edizione e che ci offre anche l’opportunità di presentare “La carta dei servizi delle Biblioteche”, un grande progetto di studio e riqualificazione delle Biblioteche”.

“Quest’anno – prosegue Bo – abbiamo interpretato il tema della libertà e con una specifica attenzione abbiamo chiesto ad alcuni curatori come Giulio Ferroni, Igiaba Scego, Maria Giovanna Luini, Carlo Ossola, così come a tanti altri autori ed autrici presenti, di seguire con noi e per noi questo percorso tematico. Al centro della nostra proposta culturale anche bambini e ragazzi ai quali dedichiamo una programmazione ricchissima di mostre, letture e una selezione di interessanti novità editoriali”.

Nello Spazio Bambini e Ragazzi letture, mostre, laboratori e novità editoriali:

La torta è troppo in alto!, in collaborazione con Terre di mezzo, è il titolo della mostra allestita nell’area Nati per Leggere – NPL (fascia d’età 0-6) insieme al consueto appuntamento quotidiano con Ti leggo una storia e Letture piccole piccole, che accompagnerà i più piccoli alla scoperta del mondo dei libri con letture a cura dei bibliotecari, dei volontari del Servizio Civile e del progetto Nati per Leggere;

Beaver, come Castoro, realizzata in collaborazione con Settenove Edizioni, per bambini dagli 8 anni, e Bao presenta Geist Maschine volume 1, di Lorenzo Ceccotti in arte LRNZ, in collaborazione con Bao Publishing per i ragazzi dai 13 ai 99 anni, sono le mostre dell’area ragazzi.

Laboratori didattici interattivi rivolti ai giovani lettori: Il Cielo e Oltre! (fascia 7-12 anni), Da zero a mille zampe (fascia 6-10 anni), Animal FreeStyle (fascia 5-11) e Tra Scienza e arte. Libri illustrati che raccontano il mondo (7-11), in collaborazione con i partner esterni, tra cui le Associazioni Scienza Divertente e G.Eco, la Cooperativa Sociale Myosotis, il Laboratorio d’arte di Palazzo delle Esposizioni, il Laboratorio Gabrielli del Teatro di Roma, Romaeuropa Festival. Numerose le presentazioni di novità editoriali in collaborazione con piccoli e medi editori, tra i quali Gallucci editore, Anicia, Sinnos, Il ciliegio, Topipittori, Marietti, Ali Ribelli Edizioni, Paoline, Luni Editrice, Beisler, Carthusia e molti altri.

Nello Spazio Arena Biblioteche di Roma dedica, al mattino, importanti momenti di informazione e di aggiornamento su vari segmenti della filiera editoriale, sull’alleanza tra le biblioteche e le librerie del territorio, sui servizi delle biblioteche di pubblica lettura e sulla letteratura per ragazzi.

Ogni pomeriggio, infine, cinque esponenti di prestigio della cultura italiana, Carlo Ossola, Giulio Ferroni, Igiaba Scego, Maria Giovanna Luini e Walter Barberis, accompagnati da esperti quali Valerio Magrelli, Alfonso Berardinelli, Roberto Piumini, Luciana Castellina e molti altri, declineranno il tema della libertà offrendo contributi autoriali unici.