Polletti e gamberi DiVini: tornano i fritti imperdibili del Dilas Grau

Chi li ha assaggiati… non se li scorda. E se li chiamano Divini non è solo per la combinazione con l’evento: i Gamberi e i Polletti DiVini del Dilas Grau sono uno dei must have della proposta di Street Food del DiVino Etrusco.

Il Dilas Grau, punto di riferimento DiVino… e non solo

Dopo aver stregato e dato dipendenza a tanti golosi lo scorso anno, tornano nel 2024 a grande richiesta: nelle serate della festa, dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, Martina, Sara, Simone e Stefano sono pronti a sfornare delizie per la gioia degli appassionati.

Il Dilas Grau, in fondo, è uno dei riferimenti dei giovani e meno giovani di Tarquinia e non solo, e in via Felice Cavallotti hanno sempre ideato proposte sfiziose per le sere del DiVino, quando le degustazioni richiedono il sostegno del cibo.

Polletti e gamberi, un altro mattoncino di storia del Dilas

L’anno scorso con la nuova gestione da poco avviatasi l’introduzione di Gamberi e Polletti DiVini, rivelatasi da subito un successo enorme: un altro pezzo di storia di un locale che, pur cambiando le persone tra cucina e sala, resta un luogo cuore per i tarquiniesi di ogni età.