Porto Santo Stefano, inaugurato il nuovo parco giochi “Raffaella Carrà”

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

A Porto Santo Stefano in una splendida giornata di primavera, illuminati dai caldi raggi del sole, si sono riuniti assieme alle autorità locali le persone più vicine e care a Raffaella Carrà per inaugurare ed a lei intitolare il nuovo parco giochi di Via della Vittoria.

E’ stata una cerimonia semplice ma intensa, dopo il taglio del nastro davanti alla grande, ormai celebre foto che ritrae Raffaella tra i bambini, il sindaco Francesco Borghini ha letto la pergamena con le motivazioni con le quali il Consiglio Comunale il 2 settembre scorso concesse la cittadinanza onoraria alla celebre artista, motivazioni che rispecchiano i sentimenti dell’intera cittadinanza verso una grande amica dell’Argentario che aveva scelto questo territorio come luogo dove trascorrere il tempo libero e dove trovare ispirazioni per la sua attività artistica. Raffaella ha infatti tanto amato l’Argentario, in modo intenso, vero e totale propagandando questo sentimento per il mondo e contribuendo in maniera notevole alla diffusione del nome e delle bellezze del Promontorio.

La volontà di dedicare uno spazio così importante e significativo a Raffaella Carrà fu annunciata dal sindaco Francesco Borghini all’indomani della scomparsa dell’artista e oggi ha visto la sua realizzazione.

La mattinata si è conclusa al Cimitero dove il parroco Don Sandro Lusini ha benedetto la Cappella recentemente rinnovata e dove è stata installata una lapide a memoria di Raffaella Carrà. Si tratta di una scultura realizzata in marmo Bianco P. ( puro) estratto dalla culla delle cave site nelle Alpi Apuane dal laboratorio RoVan di Roberto Vannini e vuole rappresentare la grandezza della celebre artista. Il monumento è raffigurato dal suo volto, da una stella e dal simbolo dell’infinito. Il tutto è sorretto da due mani forti, vigorose e senza tempo così come è Raffaella Carrà.