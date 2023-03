“Premio Baskerville”: al via un concorso letterario per romanzi e racconti

Riceviamo e pubblichiamo

La neonata associazione culturale Detective Selvaggi, col patrocinio de La Torre dei Venti – casa editrice nata nel 2020 e già molto apprezzata a livello nazionale -, sceglie di presentarsi nel panorama editoriale italiano lanciando il suo primo premio letterario.

Le sezioni del “Premio Baskerville” – questo il nome scelto, in onore dello storico font che ha segnato a tutti gli effetti l’inizio della moderna editoria – saranno due, una dedicata ai romanzi e l’altra ai racconti. All’opera vincitrice della prima, spetterà una pubblicazione ufficiale con La Torre dei Venti, mentre le dieci migliori opere della seconda verranno inserite in un’antologia curata e pubblicata dalla stessa casa editrice.

Il bando, completo di tutte le informazioni per l’iscrizione, dei premi e della giuria completa, è interamente scaricabile e consultabile qui.

Come spiega Paola Tosi, Direttrice Editoriale de La Torre dei Venti e Presidente di Giuria, la scelta di istituire dei premi legati alla pubblicazione delle migliori opere nasce dall’idea di cercare di fornire qualcosa che gli autori oggi hanno a cuore più di qualsiasi altra cosa: vedere il proprio lavoro pubblicato e poter contare su una realtà editoriale che, seppur piccola, ha fortemente a cuore i suoi autori.

Anche la Giuria selezionata è di tutto rispetto, con nomi di rilievo dell’editoria, librai e appassionati bookblogger, tutti accomunati da un grande amore nei confronti della lettura.

Eccola, completa, qui di seguito:

Paola Tosi – Direttrice editoriale (La Torre dei Venti)

Andrea Mantelli – Sceneggiatore, editor

Matteo Edoardo Paoloni – Editor, caporedattore (Revolver Edizioni)

Marco Bosio – Scrittore, redattore (Maremagnum)

David Bonanni – Scrittore

Daniela Gambino – Scrittrice candidata al Premio Strega

Luca Petrassi – Editor, direttore editoriale (rivista Piccoli Indiani)

Rosella Ghiosso – Libraia (Bibliothé&co.)

Federica Andreozzi – Bookblogger (Bookrider)

Aniello Di Maio – Bookblogger (Bookrider)

Il comitato organizzativo del premio, con una nota all’interno del bando, richiede che i manoscritti arrivino preferibilmente scritti in Baskerville: un segnale in più, espresso con simpatia, dell’attenzione che verrà dedicata alla cura dei dettagli di ogni singolo titolo pervenuto in redazione.

Il termine ultimo per l’invio delle opere, salvo modifiche in corso d’opera, è collocato al 1 giugno 2023, con premiazione a gennaio 2024.