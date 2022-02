Premio Culturale ArgenPic, prorogata al 26 aprile la presentazione delle opere

Riceviamo dal Premio Culturale ArgenPic e pubblichiamo

Prorogato al 26 Aprile prossimo il termine per la presentazione delle opere al IV Premio Culturale ArgenPic. «La proroga è stata decisa per snellire il lavoro delle Giurie e per consentire a tutti gli aspiranti candidati di avere a disposizione un tempo più congruo.» affermano i responsabili delle Associazioni Borgo dell’Argento e Oltrepensiero «Stiamo inoltre attendendo la disponibilità di una data diversa (preferibilmente durante l’estate), rispetto a quella già fissata, per la sede della Cerimonia di Premiazione per ragioni» sottolineano gli organizzatori «legate ad una auspicabile più fluida situazione in relazione alla Pandemia. Questo consentirebbe di realizzare un evento completamente in presenza senza restrizioni evitando una cerimonia da effettuare esclusivamente o in gran parte da remoto, seppur in diretta streaming e televisiva. La proroga permetterà anche» rimarcano sempre gli organizzatori «una migliore divulgazione in Argentina del Regolamento del Premio ArgenPic in lingua spagnola. Occorre ricordare che due componenti della giuria delle sezioni Poesia e Racconti, Rosana Silva dell’Instituto Cultural Latinoamericano (co-presidente del Premio) e Maria Florencia Miranda Giorgetti, insegnante di italiano a Buenos Aires, sono argentine. Per facilitare il lavoro dei Giurati le opere in lingua italiana saranno tradotte in spagnolo mentre quelle in lingua spagnola saranno proposte ai giurati italiani già tradotte dagli stessi autori. Per consentire traduzioni più agevole in lingua spagnola si consiglia agli autori italiani, che propongono i loro componimenti in dialetti locali o regionali, di presentare anche una versione in italiano».

Le Giurie del Concorso sono già al lavoro e per chi volesse ancora partecipare al Premio (iscrizione gratuita) Regolamento e Scheda di adesione sono scaricabili dai siti www.argenpic.it e www.oltrepensieronews.it . Per info: Tel. (+39) 338.9028382 – informazioni@argenpic.info – WhatsApp +393389028382

Il ventaglio delle opportunità per i concorrenti è racchiuso, in questa IV edizione, in cinque sezioni che spaziano in vari campi e su tematiche che non limitano gli argomenti ai soli temi piccanti o graffianti a carattere psicologico e sociale consentendo agli interessati di presentare Racconti e Poesie inedite, Articoli giornalistici editi, Libri Inediti e Vignette.

Presidente Onorario del Premio Culturale è la Sig.ra Giovanna Carlino Pirandello, moglie dello scomparso Avv. Pierluigi, mecenate romano, nipote del Premio Nobel Luigi. La Dott.ssa Carlino è Pres. della Fondazione Fausto Pirandello prima istituzione dedicata al lascito artistico del celebre pittore della “Scuola romana” padre di Pierluigi. Alcune opere del Maestro, riconosciuto a livello internazionale, sono custodite presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, il Museo Pompidou di Parigi, la Tate Gallery di Londra ed i musei di Marsala e Anticoli Corrado.

Madrina del Concorso ArgenPic è, come negli anni passati, Anna Moroni, noto personaggio televisivo, cuoca ed esperta in ricette nelle trasmissioni di Rai1 “La Prova del Cuoco” ed “È sempre mezzogiorno” condotte da Antonella Clerici, oltre che in “Ricette all’italiana” con Davide Mengacci su Rete 4. La regina delle cuoche è anche autrice di numerosi libri di Gastronomia tra i quali “Il mio libro di cucina”, “La cucina tricolore sciuè sciuè”, “In cucina con zia Anna”. A questi si aggiungono le serie scritte con Elisa Isoardi come “Cucina con noi” e quelle in tandem con Antonella Clerici quali “Scuola di Cucina”, “Oggi cucini tu” e “Le ricette d’oro. Seguitissima la sua pagina Facebook “Le ricette di Anna Moroni – Ricette all’italiana”.

Al fine di consentire una qualificata valutazione degli elaborati presentati al Concorso ArgenPic gli organizzatori hanno predisposto quattro giurie specifiche composte da esperti, tecnici, giornalisti, professori, scrittori, operatori di settore, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Ecco la loro composizione ed i Presidenti:

✳ – Giurie

– La Giuria per le Sezioni Racconti Inediti e Poesia Inedita, è composta da:

• Pietro Carra – Presidente Associazione Culturale Oltrepensiero

• Rita D’Andrea – Scrittrice e Sceneggiatrice

• Maria Florencia Miranda Giorgetti – Scrittrice e Professoressa di Italiano in Argentina, Membro Instituto Cultural Latinoamericano Buenos Aires

• Silvana Passamonti – Presidente Associazione Borgo dell’Argento

• Gina Scanzani – Scrittrice

• Nino Scardina – Attore, Doppiatore, Regista, Maestro di Recitazione

• Rosana Silva – Presidente Instituto Cultural Latinoamericano Buenos Aires, Scrittrice

• Maria Delfina Tommasini – Scrittrice

– La Giuria per la Sezione Giornalismo è composta da:

• Paola Cimmino – Responsabile/Editor della Rivista Culturale online LetterMagazine, Sceneggiatrice, Scrittrice

• Cinzia Dal Maso – Giornalista e Scrittrice, Direttore Responsabile della Rivista Telematica Specchio Romano

• Alessandra Rosati – Giornalista, Direttore Responsabile del Quotidiano La Provincia

– La Giuria per la Sezione Libri Inediti è composta da:

• Patrizia Boi – Ingegnere, Scrittrice

• Mariangiola Castrovilli – Giornalista, Autrice e Regista televisiva Rai

• Antonio Colombo – Scrittore

• Luciana Luciani – Giornalista, Editor Casa Editrice “dei Merangoli”

• Annamaria Pirozzi – Insegnante, co-fondatrice di Oltrepensiero Rivista Telematica di Cultura e Attualità

– La Giuria per la Sezione Vignette è composta da:

• Franco Bianco – Direttore di MatitAnimatA, Vignettista, Cortometraggi di Animazione, Animatore

• Enrico Biondi – Vignettista

• Dario De Simone – Vignettista

• Leo Magliacano – Autore televisivo e radiofonico, Vignettista.

• Gianfranco Tartaglia (Passepartout) – Fumettista, Giornalista, Autore di Vignette e disegni per il cinema

✳ – Presidenti Giurie – Presidente Onorario – Madrina

– Presidenti della Giuria per le Sezioni Racconti Inediti e Poesia Inedita sono Pietro Carra e Rosana Silva

– Presidente per la Sezione Giornalismo è Alessandra Rosati

– Presidente della Giuria Sezione Libri Inediti è Luciana Luciani

– Presidente della Giuria Sezione Vignette è Gianfranco Tartaglia (Passepartout)

– Presidente Onorario del Premio Culturale ArgenPic è la Dott.ssa Giovanna Carlino Pirandello, Presidente della Fondazione Fausto Pirandello

– Madrina del Premio Culturale è Anna Moroni, Cuoca ed Esperta in Ricette, Personaggio Televisivo, Autrice di Libri di Gastronomia