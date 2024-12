Presepe Vivente di Vejano, un viaggio nella magia della tradizione natalizia

Il borgo di Vejano è pronto a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la 22esima edizione del Presepe Vivente: nato nel 2001 grazie all’entusiasmo dei bambini dell’asilo locale, oggi coinvolge l’intera comunità con 250 figuranti e un percorso di 800 metri. Ogni angolo del paese si anima grazie a mesi di preparativi: un impegno collettivo che inizia ad ottobre e culmina nelle tre serate della rappresentazione – 26 dicembre, 29 dicembre e 6 gennaio – offrendo un evento indimenticabile che celebra il Natale in tutta la sua bellezza.

Un viaggio tra arti, mestieri e la magia della Natività

Il percorso inizia all’Arco dei Granai e attraversa vicoli e piazzette del borgo, illuminati da fiaccole e candele. Qui i visitatori possono ammirare i figuranti intenti a rievocare arti e mestieri del passato, come vasai, fabbri, tessitori e pastori. Momenti di forte suggestione attendono il pubblico, dal Censimento all’accampamento dei soldati romani, fino alla grotta della Natività, ospitata nella storica Rocca di Vejano. Le musiche orientali in sottofondo e i canti del Coro Polifonico dell’Assunta rendono l’esperienza ancora più intensa, immergendo i presenti nell’atmosfera magica della storia di Gesù.

Un evento per tutti, tra tradizione e comfort

Il borgo offre ampi parcheggi agli ingressi, facilitando l’accesso ai visitatori. Con le sue tre date il Presepe Vivente di Vejano si conferma un appuntamento intrigante per chi desidera vivere il Natale tra tradizione, emozioni e cultura.