“Prestazione occasionale”: il 2 agosto torna il teatro al Chiostro San Marco a Tarquinia

Il Premio Interregionale Teatro Amatoriale Città di Tarquinia “Memorial Umberto Serio”, patrocinato dal Comune di Tarquinia e sotto la direzione artistica di Annibale Izzo, continua con il suo terzo appuntamento. Questa iniziativa, alla sua prima edizione, celebra il talento e la passione per il teatro amatoriale, coinvolgendo artisti e pubblico in un’esperienza culturale unica.

Spettacolo “Prestazione Occasionale” – Venerdì 2 Agosto

Il prossimo spettacolo in programma è “Prestazione occasionale”, che andrà in scena venerdì 2 agosto alle ore 21.30 al Chiostro San Marco. Questa commedia affronta temi attuali con leggerezza e ironia, offrendo spunti di riflessione e molte risate. La trama segue Lisa, una donna determinata a sfidare la crisi economica e personale che la circonda, decidendo di avere un figlio senza un partner stabile. La sua proposta ai tre amici più cari di fecondarla scatena una serie di situazioni comiche e riflessioni profonde sul significato della paternità, dell’amicizia e del futuro.

Un Appuntamento da Non Perdere

Il Chiostro San Marco attende con ansia il suo pubblico per una serata che promette emozioni e divertimento. I protagonisti dello spettacolo, Enzo, Ricco, Nico e Lisa, rappresentano una generazione in bilico, alla ricerca di un senso in un mondo che fatica a ricostruirsi. Non perdete l’occasione di assistere a questa rappresentazione unica, che saprà farvi ridere e pensare allo stesso tempo. Per informazioni e prenotazioni, contattate il numero 338 770 90 57.