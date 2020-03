Prima Categoria, il Tarquinia Calcio espugna Capranica

Riceviamo e pubblichiamo

Il Tarquinia espugna Capranica con non poca fatica. Il primo tempo scivola via con poche emozioni, con gli sopiti che fanno la partita ma un Capranica molto attento non lascia tante occasioni. I padroni di casa ci provano in contropiede, senza mai impensierire Paracucchi mentre il Tarquinia in un paio di occasioni è poco preciso sia con Barcaroli che con Rapaccioni, che calciano al lato di poco, mentre Tamiri e Arcorace non inquadrano la porta. Il Capranica recrimina per un fallo di mano in area Tarquiniese, ma l’arbitro lascia correre anche perché il braccio di Tomassini era aderente al corpo. Pure il Tarquinia chiede due rigori, ma anche in questi casi l’arbitro non è d’accordo e fa continuare, così si va al riposo sullo zero a zero.

Il secondo tempo non vede cambiare l’andamento della partita: il Tarquinia continua ad essere padrona del campo ma poco precisa in area, così Rapaccioni calcia si nuovo al lato di poco, Suriano di testa manda alto su assist di Capoccia e ci prova anche Forieri su calcio piazzato ma il portiere di casa è super. Al 37′ Tamiri mette la palla in area, il difensore Bazie va per spazzare ma il suo intervento è scomposto e la deviazione mette fuori causa il proprio portiere regalando il vantaggio al Tarquinia. Il Capranica prova a cercare il pareggio ma prima viene fermato da un dubbio fuorigioco, poi ci pensa Paracucchi su tiro di Lombardi bloccando a terra. Al 47′ viene concesso un rigore netto al Tarquinia: sul dischetto va Rapaccioni ma il portiere respinge, il più veloce ad arrivare sulla palla è Bramucci che fa due a zero Tarquinia.

“Sapevamo che questa era una squadra tosta – dicono dagli spogliatoi del Tarquinia – sopratutto sul proprio campo, ma siamo stati bravi nel mantenere la calma e il pallino del gioco e alla fine siamo stati premiati: oggi sono tre punti importanti”.

Capranica vs Tarquinia 0-2

Reti

37 st Bazie(autorete)

47 st Bramucci

Angoli 3-5

Ammonizioni

Buratti Bazie Cocozza Lombardi La Vella(Capr)

Ventolini Tomassini Barcaroli Paracucchi(Tarq)

Note

Giornata fredda con cielo coperto terreno in buone condizioni spettatori 80 circa

Capranica

D’Achille Zanganelli Cordelli(33 pt Morlupi) Cocozza Bazie Buretti(44 st Filoni Falcinelli Greco Petese Lombardi Luzzitelli(22 st La Vella)

A disp Didoni Cerafogli Santoro Silvestro Campanella Adami

All D’Ubaldo

Tarquinia

Paracucchi Ciurluini Tomassini Donninelli(17 st Mancini) Ventolini(12 st Capoccia) Arcorace(3 st Forieri) Suriano Bramucci Rapaccioni Tamiri Barcaroli

A disp Spaziani Battellocchi Zacchei Martelli

All Blasi/Distefano