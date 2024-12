Provincia, convocati due consigli prima della fine dell’anno

Doppia convocazione per il Consiglio provinciale di Viterbo, presso la Sala Consiglio di Palazzo Gentili, in via Saffi n. 49, per due sessioni ordinarie. La prima convocazione è fissata per lunedì 30 dicembre 2024, alle 10, con un ordine del giorno che prevede le comunicazioni del Presidente e l’adozione degli schemi di Documento Unico di Programmazione e Bilancio Pluriennale 2025/2027. In caso di seduta deserta, la seconda convocazione è programmata per martedì 31 dicembre 2024, alle ore 9.

Ulteriore seduta pomeridiana il 30 dicembre

Sempre lunedì 30 dicembre, ma alle ore 15, è prevista una seconda seduta del Consiglio provinciale. All’ordine del giorno figura l’approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025/2027. Anche per questa riunione è prevista una seconda convocazione, in caso di assenza del numero legale, che si terrà martedì 31 dicembre 2024, alle ore 11.

Un momento cruciale per la programmazione provinciale

Le due sedute rappresentano un passaggio rilevante per la definizione degli strumenti di programmazione finanziaria e amministrativa della Provincia di Viterbo per il triennio 2025-2027. I cittadini interessati possono seguire i lavori presso la Sala Consiglio di Palazzo Gentili.