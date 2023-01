Provincia di Viterbo, convocato il consiglio provinciale: ecco l’ordine del giorno

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

La Provincia di Viterbo comunica che la prima seduta del Consiglio Provinciale è convocata presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili, in via Saffi 49, a Viterbo, il giorno 19 gennaio 2023 alle ore 9.30 in prima convocazione e, in caso di seduta deserta, il giorno 20/01/2023 alle ore 10 in seconda convocazione.

Gli ordini del giorno sono:

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Approvazione verbali seduta precedente;

3) Adozione degli schemi di Documento unico di Programmazione e Bilancio

Pluriennale 2023/2025.

La seconda seduta del Consiglio Provinciale è convocata sempre presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili il giorno 19/01/2023 alle ore 15.30 in prima convocazione e, in caso di seduta deserta, il giorno 20/01/2023 alle ore 16.00 in seconda convocazione. L’ordine del giorno è: Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio Pluriennale 2023- 2025 con annessi allegati.

La Provincia comunica inoltre che sempre in data 19/01/2023 presso la Sala del Consiglio è convocata l’Assemblea dei Sindaci alle ore 11.30 in prima convocazione. In caso di seduta deserta, l’Assemblea dei Sindaci è convocata il giorno 20/01/2023 alle ore 11.00. Si precisa che sarà possibile seguire i lavori del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci sia in presenza presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili che da remoto sul canale ufficiale YouTube della Provincia di Viterbo.