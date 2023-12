Provincia di Viterbo, il 29 dicembre il consiglio: si parla anche del deposito per le scorie radioattive

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

Convocata una seduta del Consiglio provinciale a palazzo Gentili in sessione ordinaria in prima convocazione il giorno venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 9.30 presso la Sala Mostre di Palazzo Gentili (Viterbo, via Saffi n. 49). Si informa che in caso di seduta deserta di prima convocazione, il Consiglio provinciale si riunirà in seconda convocazione il giorno sabato 30 dicembre 2023 alle ore 9.00.

In trattazione il seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione verbali seduta precedente;

3. Ratifica Decreto 210 del 15/11/2023 – variazione al Bilancio di previsione 2023/2025- ai sensi degli art. 42 comma 4 e 175 comma 4 del TUEL;

4. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2022 dalla Provincia di Viterbo e ricognizione dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione in ottemperanza all’art. 20 del D.Lgs. N. 175/2016. Approvazione;

5. Stato dell’arte sull’attuazione del programma nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale-parco tecnologico (DN-PT). Mozione di indirizzo.

Si informa che è stata convocata anche l’Assemblea dei Sindaci per il giorno venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 11.30 in prima convocazione. In caso di seduta deserta l’Assemblea dei Sindaci si riunirà in seconda convocazione il giorno sabato 30 dicembre 2023 alle ore 11,00 presso la “Sala Consiglio” sita al piano I della sede della Provincia via Aurelio Saffi n. 49, per “Stato dell’arte sull’attuazione del programma nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale-parco tecnologico (DN-PT). Mozione di indirizzo”.