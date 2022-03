“Puliamo Vitorchiano”, sabato 26 marzo la giornata ecologica

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

A Vitorchiano una giornata ecologica per la pulizia del territorio. Sabato 26 marzo 2022 è in programma “Puliamo Vitorchiano”, un appuntamento organizzato dal Comune di Vitorchiano in collaborazione con Ekorec, la nuova impresa affidataria del servizio di raccolta rifiuti, e con la partecipazione delle associazioni locali. L’iniziativa focalizzerà l’attenzione sulle cosiddette “Piagge”, con l’obiettivo di ripulire al meglio, dopo due anni resi difficili dalla pandemia, il percorso sottostante la rupe ovest che da Porta Tiberina conduce al Santuario di San Michele.

“Si tratta della prima di varie giornate ecologiche – afferma l’amministrazione comunale – che verranno promosse per sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali e sulla necessità di un maggior rispetto del territorio in cui viviamo, temi sempre più al centro dell’azione di questa amministrazione. L’appuntamento si inserisce quindi in un quadro più ampio che mira a organizzare momenti ricorrenti di confronto fattivo, in cui ogni volta una specifica zona del Comune di Vitorchiano verrà ripulita dai rifiuti che nel tempo vi dovessero essere stati abbandonati. Si tratta di giornate da condividere tutti insieme e in cui la presenza di associazioni e famiglie forniranno un importante valore aggiunto. Operai comunali e addetti di Ekorec contribuiranno alla buona riuscita della giornata”.

Il ritrovo è stabilito alle ore 9.30 in Piazza Roma, dove avverrà la consegna del materiale occorrente da parte di Ekorec e la suddivisione in squadre per procedere alle operazioni di pulizia. La conclusione è prevista alle ore 13.00. I partecipanti sono raccomandati di munirsi di mascherina, guanti e abbigliamento da lavoro e di rispettare le norme di prevenzione anti Covid-19. Per ulteriori informazioni: Comune di Vitorchiano 0761.3737 – Ecosportello Ekorec 0761.373760 (lunedì-venerdì 9.00-13.00).