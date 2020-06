“Qualcosa è cambiato”: oggi 27 giugno in onda dal Capolinea Caffé di Tarquinia la puntata del programma radio della onlus Giuliaparla

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza per l’autismo 2020, nell’impossibilità di costruire eventi pubblici e socializzanti come negli anni precedenti, Giuliaparla, onlus romana che si occupa di autismo ed educazione comportamentale, ha organizzato una diretta facebook e radiofonica di tre ore e mezza, ospitando all’interno di questo spazio i contributi di numerose persone con autismo, familiari, operatori, cittadini, musicisti e cantautori.

É stata un’esperienza molto gratificante, seguita in diretta e in differita da circa cinquemila radio/facebook spettatori e che ha ricevuto nelle ore immediatamente successive numerosissimi feedback entusiastici. Lo staff radio che ha ospitato l’evento, consentendo a Giuliaparla di utilizzare le frequenze di Astarebene, ha suggerito alla cooperativa di tornare in onda settimanalmente e ragionare su un format dedicato all’autismo.

“In questo momento così delicato, – spiegano dalla cooperativa – e sempre alla ricerca di idee innovative che possano raggiungere e coinvolgere il maggior numero possibile di persone con autismo, l’idea di continuare a fare radio ci è piaciuta e abbiamo deciso di lavorare realmente a una trasmissione settimanale, che abbiamo chiamato “Qualcosa è cambiato”, titolo di un film del 1988 pluripremiato agli Oscar e considerato uno dei migliori film di tutti i tempi. Uno scrittore bizzarro e condizionato da una serie inelencabile di ossessioni scopre l’amicizia e l’amore, finendo col modificare caratteristiche di se stesso apparentemente immutabili”.

“La radio, – continua Giuliaparla – a differenza di altri mezzi di partecipazione sociale che abbiamo già sperimentato, ci permette di arrivare in tutto il mondo. Ci hanno seguito amici dalla Spagna, dall’Uruguay, dalla Francia e da ogni parte d’Italia e ci auguriamo che il pubblico aumenti ulteriormente”.

“Qualcosa è cambiato” va in onda tutti i sabati dalle 16 alle 18 e dopo aver trasmesso da casa nella fase di lockdown adesso si sposta, portando la trasmissione in luoghi che permettano alla comunità anche di raggiungere e intervenire fisicamente. E oggi, 27 giugno, sarà in onda dal Capolinea Caffè di Tarquinia, in una puntata trasmessa sulla pagina facebook “Giuliaparla Autismo” e in radio su “Astarbene.com”.

Il progetto coinvolge tutti i soci e collaboratori della cooperativa, ma in particolare Paolo, psicologo con esperienza di speaking radiofonico, Peppe, educatore e musicista, Simona, responsabile delle risorse umane di Giuliaparla e rappresentante legale del progetto relativamente a contenuti e ospiti, e Arturo, bambino con autismo di 9 anni performer all’interno della trasmissione.