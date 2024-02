Quattro su quattro: che settimana per le giovanili del Basket Pegaso

Riceviamo dal Basket Pegaso Tarquinia e pubblichiamo

Un weekend positivo per le formazioni giovanili del basket Pegaso, che portano a casa quattro vittorie su quattro incontri. Gli under 17 vincono il derby del tirreno battendo la cestistica Civitavecchia , scavalcandola in classifica, dopo una partita bella e avvincente. La difesa zona pressing a tutto campo ha asfissiato i portuali e mettendo in difficoltà anche i lunghi sotto le plance. Ottima partita dei play Liberati -Carmignani, che hanno scardinato la difesa avversaria con micidiali contropiede, mentre i lunghi Agate Pavanati e Allegrini hanno messo la museruola ai pivot rossoneri. Ma tutti hanno portato un mattoncino alla causa, dall’ala Faiola autore di due canestri importanti nella fase cruciale dell’incontro, alla guardia Colonnelli che da sempre l’anima su ogni palla. Per non sottolineare il lavoro sporco di Cardinale,Pascucci,Pedace, Moretti e De Paolis che hanno fatto della difesa del Pegaso un fortino invalicabile. Fraticelli e Massella i duo coach, alla fine erano entusiasti perché con questa vittoria la società del Presidente Gamberini schizza al terzo posto a due punti dalla coppia di testa Bracciano e Cerveteri. Gli under 14 di coach Di Carlo sostituito per l’occasione da Memmo Ranucci, vince una vera e propria battaglia sportiva con i coriacei lagunari del Bracciano. I primi due quarti sono stati avvincenti ed equilibrati, ma il cambio tattico deciso da Coach Ranucci ha portato un break clamoroso di venti a due che di fatto ha chiuso la partita. Gli under 14 sono tuttora imbattuti dopo una serie impressionante di otto su otto. Il quintetto Fava-Amantini-Panarese-Nunzi e Clementucci hanno inizialmente faticato contro l’aggressività dei lagunari. I cambi subentrati come Iacobini e Timperi hanno dato nuova linfa alla difesa, ma il distacco non superava i cinque sei punti. Poi come detto la svolta tattica subito metabolizzata dai ragazzi etruschi e la partita andava in cassaforte. Hanno giocato tutti una grande partita , nessuno escluso, garantendo così ai ragazzi di coach Di Carlo il vertice della classifica. Gli under 13 anch’essi imbattuti incontrano la terza forza del campionato, ma anche stavolta Panfilo e company vincono e convincono .Ora attendono l’ultima di campionato poi play off ,che si preannunciano difficilissimi. Bella prova del play Cardinale e di speedy Gonzales Iacobini che in questo periodo è in forma splendida. Il lungo Alessio Panetta ha dettato legge sotto le plance con il ritrovato Ivan Caprini che sta tornando piano piano in forma dopo il brutto malanno rimediato in settimana. Maltese Goddi Carmignani Capitani hanno fatto il resto così come Gatti Irene positiva ed intraprendente. Fabrizio Pagliaccia come Caprini sta recuperando da un periodo influenzale che lo ha debilitato , ma i progressi sono già evidenti. Buona la prestazione del piccolo Melchiorre sempre aggressivo ed efficace in difesa. Ora sotto con La Blu Star Viterbo e poi aspettiamo gli accoppiamenti per vedere a chi toccherà la corazzata di Memmo Ranucci . Tanta euforia per l’invito al torneo Garda Lake Basket Cup di aprile, che vedrà la società partecipare con ben quattro squadre. Uno sforzo immane sotto ogni punto di vista, ma non si poteva dire di no, perché per i ragazzi sarà una esperienza indimenticabile. Nella bella cornice del lago di Garda oltre 3000 ragazzi si sfideranno in un torneo che sta raggiungendo livelli anche internazionali. Chissà se ci sarà tempo per una puntatina al parco giochi di Gardaland ,ma sarà veramente dura tenerli fuori dai cancelli da quello che è sempre stato un sogno per tutti.