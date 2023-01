“Quella porta va sostituita”: la segnalazione dei residenti sul campetto dell’Ulivo

(f.e.) “C’è una porta da calcetto nel parco limitrofo alla Chiesa Madonna dell’Ulivo che è pericolosissima. La traversa è divelta e visto che nell’area ci sono sempre tanti ragazzi che giocano è necessario intervenire immediatamente”. La segnalazione arriva da un gruppo di residenti della zona preoccupati per le condizioni della porta del campetto e per le conseguenze che potrebbe avere.

“Si tratta di un intervento urgente, da fare e programmare immediatamente prima che qualcuno si faccia seriamente male. Quella porta non è più sicura, può cadere da un momento all’altro”. L’area sportiva comunale comprende un campo da calcetto, uno da basket ed alcuni giochi per i più piccoli. Nelle ore pomeridiane sono molte le comitive di giovani ragazzi che si ritrovano nella zona per fare una semplice partita. Molto probabilmente qualcuno ha utilizzato la porta come fosse un attrezzo ginnico ma ora l’intervento di sostituzione non è più procrastinabile e la segnalazione dei residenti va proprio in questa direzione.