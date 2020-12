Raccolta differenziata, al via a Vitorchiano la tradizionale consegna del calendario 2021 e del kit di buste

Riceviamo e pubblichiamo

In arrivo a Vitorchiano (VT) il nuovo calendario 2021 del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e il kit gratuito di buste. La distribuzione avverrà dal 16 dicembre 2020 al 9 gennaio 2020 nei locali di Via Manzoni, a fianco degli ambulatori medici e della sede Avis. Per quattro settimane saranno presenti gli addetti dell’impresa affidataria del servizio di raccolta. Tutela dell’ambiente, valorizzazione del territorio e una maggiore attenzione alla raccolta differenziata sono i temi centrali del calendario realizzato dall’amministrazione comunale. Un prodotto arricchito da numerose informazioni utili per i cittadini e impreziosito con le immagini dell’annuale Instagram Photo Contest #lavitanelborgo. Per facilitare il ritiro del kit e favorirne la distribuzione sarà possibile, anche quest’anno, fare la delega a terzi.

Durante tutto il periodo delle festività natalizie sarà così possibile ritirare calendario e kit di buste nei seguenti date e orari: mercoledì 16 dicembre, solo la mattina dalle ore 10 alle ore 13; giovedì 17 dicembre, solo il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18; venerdì 18 dicembre, solo la mattina dalle ore 10 alle ore 13; sabato 19 dicembre, solo la mattina dalle ore 9 alle ore 13; lunedì 21 dicembre, solo la mattina dalle ore 10 alle ore 13; martedì 22 dicembre, solo il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18; mercoledì 23 dicembre, solo la mattina dalle ore 10 alle ore 13; lunedì 28 dicembre, solo la mattina dalle ore 10 alle ore 13; martedì 29 dicembre, solo il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18; mercoledì 30 dicembre, solo la mattina dalle ore 10 alle ore 13; sabato 2 gennaio 2021, solo la mattina dalle ore 9 alle ore 13; lunedì 4 gennaio, solo la mattina dalle ore 10 alle ore 13; martedì 5 gennaio, solo il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18; giovedì 7 gennaio, solo il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18; venerdì 8 gennaio, solo la mattina dalle ore 10 alle ore 13; sabato 9 gennaio, solo la mattina dalle ore 9 alle ore 13.

“Anche quest’anno – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – e anche grazie all’impegno e alla collaborazione dei dipendenti comunali, nonché al contributo indispensabile di tutta la comunità, proseguiamo in un percorso al centro del quale poniamo la tutela del territorio e delle sue potenzialità: proprio per questo il tema del concorso fotografico, che si inserisce nel più complesso e articolato progetto di tutela dell’ambiente e del territorio, rappresenta un modo per riscoprire e valorizzare il luogo in cui viviamo”.

“L’idea di associare le bellezze da tutelare e il servizio di raccolta dei rifiuti – aggiunge l’assessore all’ambiente Federico Cruciani – è nata proprio dalla volontà di evidenziare come la tutela dell’ambiente, naturale e urbano, non può prescindere da una razionale, puntuale e ordinata gestione della raccolta dei rifiuti che tutti noi siamo chiamati a mettere in atto nell’attività quotidiana. Tutto questo all’interno di un progetto più ampio che sta cercando, in questi cinque anni di mandato, di trasformare Vitorchiano in un vero riferimento per la Tuscia in tema ambientale. Peraltro i riconoscimenti, ricevuti da parte di Legambiente, quale comune Riciclone del Lazio premiano e certificano positivamente le scelte e il percorso intrapresi. Anche la consegna dei kit gratuiti di buste è un piccolo gesto che questa amministrazione ha voluto confermare per andare incontro alle azioni quotidiane e al lavoro compiuto dai cittadini, che ovviamente rimangono i veri protagonisti per la buona riuscita del sistema di raccolta dei rifiuti”.