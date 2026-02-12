Racconti di sport e ballate popolari a Tuscania: sabato 14 febbraio Marco Pastonesi in scena a CasaNave Alle Mura

Sabato 14 febbraio alle ore 21, a CasaNave Alle Mura (via Nazario Sauro 8), va in scena “Racconti di sport e ballate popolari”, spettacolo che intreccia parole e musica dal vivo. Protagonisti della serata sono Marco Pastonesi, scrittore e giornalista sportivo, e Gian Michele Montanaro, musicista e ricercatore di musica popolare, per una produzione Ti con Zero.

Lo spettacolo propone storie di strade e stadi, di trionfi e sconfitte, di arte e umanità, attraverso una narrazione che attraversa epoche e discipline sportive, accompagnata da ballate popolari eseguite dal vivo.

Da Carlo Airoldi a Garrincha: storie di imprese e fragilità

Il racconto prende forma attraverso figure emblematiche dello sport. Tra queste Carlo Airoldi, protagonista di un’impresa solitaria nel 1896, quando partì a piedi da Milano con l’obiettivo di raggiungere Atene in tempo per partecipare alla prima maratona delle Olimpiadi moderne.

Un altro passaggio centrale è dedicato a Garrincha, nome d’arte di Manoel Francisco dos Santos, raccontato nel contesto di una singolare apparizione in un torneo dilettantistico alle porte di Roma nel 1970. Episodi che diventano occasione per riflettere sullo sport come ballata popolare, fatta di avventure, misteri e percorsi umani spesso lontani dai riflettori.

Come sottolinea Pastonesi, lo sport è una forma di racconto collettivo, capace di trasformarsi in canto, in memoria condivisa, in storia d’anima.

Momento conviviale finale e informazioni per partecipare

Al termine dello spettacolo è previsto un momento conviviale con calice di vino e biscotti, pensato per incontrare gli artisti e lo staff organizzativo. Un’occasione informale di dialogo con il pubblico, in continuità con lo spirito narrativo della serata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 375 51 27 096 (messaggio) oppure scrivere a info@casanaveallemura.com.