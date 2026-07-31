Montalto di Castro, l’amministrazione replica al PD: «Gli appalti seguono la legge, non il criterio territoriale»

Riceviamo dalla maggioranza comunale di Montalto di Castro e pubblichiamo

Abbiamo letto con stupore il comunicato del Partito Democratico di Montalto di Castro e Pescia Romana sugli affidamenti dei lavori pubblici. La domanda è una sola: “Come può il secondo partito nazionale consentire che una propria sezione locale diffonda un messaggio che dimostra una così evidente scarsa conoscenza delle regole che disciplinano gli appalti pubblici?”

Il Partito Democratico afferma di conoscere i principi della trasparenza e della concorrenza, salvo poi chiedere all’Amministrazione di adottare una “strategia” per favorire le imprese locali. Eppure la normativa è inequivocabile. Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) impone agli amministratori di operare nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, mentre il D.Lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, fonda gli affidamenti sui principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

Tradotto in termini semplici, un Comune non può scegliere un’impresa perché ha sede a Montalto di Castro o a Pescia Romana, è contrario alla legge. Chi oggi si candida a governare questo territorio dovrebbe conoscere queste regole fondamentali prima di impartire lezioni all’Amministrazione comunale. La competizione politica è legittima, la conoscenza delle norme che regolano la Pubblica Amministrazione dovrebbe esserlo altrettanto.

Noi continueremo ad amministrare nel pieno rispetto della legge, applicando il Codice dei Contratti Pubblici con serietà, imparzialità e trasparenza, perché queste non sono scelte politiche, sono obblighi di legge.