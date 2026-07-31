Cosa fare nel weekend tra Tarquinia e Montalto | Eventi dal 31 luglio al 2 agosto

L’ultimo fine settimana di luglio apre le porte ad agosto con un programma ricco di appuntamenti tra Tarquinia e Montalto di Castro. Musica, spettacoli, shopping serale, rievocazioni storiche e sport caratterizzano il weekend da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, offrendo occasioni di svago sia sul litorale sia nei centri storici. Ecco gli eventi in calendario.

Venerdì 31 luglio

Tarquinia

Etruria Musica Festival – Van Gogh (evento a pagamento)

Uno spettacolo che intreccia musica e narrazione per raccontare la vita e l’arte di Vincent Van Gogh, primo appuntamento della rassegna ospitata nel Chiostro San Marco.

Ore 21.30 • Chiostro San Marco.

Notte Bianca

Il centro storico si anima con negozi aperti, spettacoli, musica e intrattenimento fino a tarda sera.

Dalle ore 21.30 • Centro storico di Tarquinia.

Montalto di Castro

Cena Medievale

Prima serata della rievocazione storica con un percorso enogastronomico tra sapori e atmosfere medievali.

Ore 20.00 • Centro storico di Montalto di Castro.

Sabato 1 agosto

Montalto di Castro

Cena Medievale

Seconda serata della manifestazione, che prosegue tra tavole imbandite, figuranti e ambientazioni ispirate al Medioevo.

Ore 20.00 • Centro storico di Montalto di Castro.

Domenica 2 agosto

Tarquinia

Memorial Meneghetti

Torneo di basket dedicato al ricordo di Matteo Meneghetti, appuntamento ormai consolidato dell’estate tarquiniese.

Ore 19.00 • Arena Cardarelli.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la Notte Bianca di Tarquinia, che trasformerà il centro storico in un grande spazio dedicato allo shopping e all’intrattenimento, insieme all’apertura dell’Etruria Musica Festival con lo spettacolo dedicato a Van Gogh. A Montalto di Castro, invece, sarà protagonista la tradizionale Cena Medievale, mentre domenica il weekend si chiuderà con il Memorial Meneghetti, dedicato agli appassionati di basket.