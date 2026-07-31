Cosa fare nel weekend tra Tarquinia e Montalto | Eventi dal 31 luglio al 2 agosto

Pubblicato il

L’ultimo fine settimana di luglio apre le porte ad agosto con un programma ricco di appuntamenti tra Tarquinia e Montalto di Castro. Musica, spettacoli, shopping serale, rievocazioni storiche e sport caratterizzano il weekend da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, offrendo occasioni di svago sia sul litorale sia nei centri storici. Ecco gli eventi in calendario.

Venerdì 31 luglio

Tarquinia

Etruria Musica Festival – Van Gogh (evento a pagamento)
Uno spettacolo che intreccia musica e narrazione per raccontare la vita e l’arte di Vincent Van Gogh, primo appuntamento della rassegna ospitata nel Chiostro San Marco.
Ore 21.30 • Chiostro San Marco.

Notte Bianca
Il centro storico si anima con negozi aperti, spettacoli, musica e intrattenimento fino a tarda sera.
Dalle ore 21.30 • Centro storico di Tarquinia.

Montalto di Castro

Cena Medievale
Prima serata della rievocazione storica con un percorso enogastronomico tra sapori e atmosfere medievali.
Ore 20.00 • Centro storico di Montalto di Castro.

Sabato 1 agosto

Montalto di Castro

Cena Medievale
Seconda serata della manifestazione, che prosegue tra tavole imbandite, figuranti e ambientazioni ispirate al Medioevo.
Ore 20.00 • Centro storico di Montalto di Castro.

Domenica 2 agosto

Tarquinia

Memorial Meneghetti
Torneo di basket dedicato al ricordo di Matteo Meneghetti, appuntamento ormai consolidato dell’estate tarquiniese.
Ore 19.00 • Arena Cardarelli.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la Notte Bianca di Tarquinia, che trasformerà il centro storico in un grande spazio dedicato allo shopping e all’intrattenimento, insieme all’apertura dell’Etruria Musica Festival con lo spettacolo dedicato a Van Gogh. A Montalto di Castro, invece, sarà protagonista la tradizionale Cena Medievale, mentre domenica il weekend si chiuderà con il Memorial Meneghetti, dedicato agli appassionati di basket.

Cinema Etrusco e Arena Lido: clicca per scoprire i film in programmazione

Vuoi il calendario di tutti gli eventi del territorio? Clicca qua (e aggiungilo ai preferiti)!

Clicca qua per ricevere le notizie locali su WhatsApp
Il modo più semplice per sapere cosa succede a Tarquinia e a Montalto

Ogni venerdì extraletter, il riepilogo settimanale delle notizie locali. Clicca per iscriverti