Regionali2023, ieri a Tarquinia la presentazione della candidatura di Valentina Paterna

Ph: Federico Ferrari

Riceviamo da FdI Tarquinia e pubblichiamo

Un Locale gremito di gente quello che questa mattina ha accolto la presentazione di Valentina Paterna candidata consigliere alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

Con lei Daniele Sabatini e Giulio Zelli anche loro in corsa per la regione Lazio.

Alla presenza dell’Onorevole Mauro Rotelli, l’Onorevole Chiara Colosimo , il Sindaco Alessandro Giulivi , il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Giampieri è ufficialmente partita la corsa della Paterna.

Parole di stima e affetto quelle dei vertici nei confronti di una persona che sta affrontando questa sfida con impegno, serietà e ottimismo :

ESSERE PRIORITA’ È UN DIRITTO DI TUTTI

Questo lo slogan che ha lanciato la sua candidatura.

Tra i temi del suo programma

SANITA’, SOCIALE E VOLONTARIATO,

AMBIENTE, AGRICOLTURA, CULTURA, TURISMO, INFRASTRUTTURE , LA MOBILITÀ come priorità per il completamento, il potenziamento e il recupero delle opere esistenti.

Un passaggio chiave la scelta di leggere le parole del Presidente Giorgia Meloni come segno di stima e riconoscenza per il suo operato.

Ha inoltre aggiunto Valentina Paterna :

“Il nostro territorio è stato dimenticato dalla regione Lazio ed è mia intenzione non lasciare indietro nessuno. Ringrazio per la stima , l’affetto e la grande opportunità che mi è stata data. Io sono pronta!…..E voi?”

Presenti anche molti componenti di varie Amministrazioni locali ed enti appartenenti ai circoli di Fratelli d’Italia ma non solo, Alessandro Sacripanti vice Presidente all’Università Agraria, il Presidente del consiglio Guiducci Federica, il consigliere provinciale Zacchini Stefano, presagio di un maggior consenso e crescita del centro destra e del partito di Fratelli d’Italia nel territorio.

