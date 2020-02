Regione Lazio in Fondazione Vulci, la soddisfazione del circolo PD di Montalto

Riceviamo dal Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana e pubblichiamo

La Regione Lazio entra in Fondazione Vulci! Un grazie particolare ad Enrico Panunzi, il Consigliere regionale, che, dopo la nostra richiesta di interessamento, si è subito attivato!

Una presenza importante, quella della Regione all’interno di Fondazione, richiesta dai cittadini di Montalto di Castro ed accolta, fin da subito, dalla Regione Lazio, un’importante risultato per lo sviluppo del Parco e del territorio. Si è conclusa così una tempestiva serie di incontri, al cui tavolo ha partecipato attivamente anche il nostro Consigliere comunale Quinto Mazzoni.”Il Presidente della Regione- provvederà – agli adempimenti necessari per lapartecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di socio fondatore- in merito ad attività culturali e interventi diversi nel Tutela e valorizzazione dei beni e delle suddette attività, quali realizzazione di iniziative per la conoscenza, la formazione e lo sviluppo della cultura, volte ad accrescere e promuovere il territorio tanto su scala nazionale, quanto internazionale. Un passo importante questo, volto alla tutela, la salvaguardia e lo sviluppo del parco e della città di Vulci, una risorsa storica dal valore inestimabile. Ancora una volta ringraziamo di cuore la Regione Lazio, che non manca mai di attenzionare, accogliere e soddisfare ogni richiesta che porti sviluppo sui territori, un lavoro minuzioso e tempestivo che, ogni volta, nell’immediato o quasi, dà sempre buoni risultati. Questa la politica del fare, questo il nostro modo di fare politica! “Non è importante quanto impegno è costato o quante e quali persone ha coinvolto il raggiungimento di questo obiettivo, importante è il risultato raggiunto! “Conclude così il Consigliere comunale, Quinto Mazzoni, la collaborazione ai tavoli, fiero del lavoro svolto e del risultato ottenuto. Ed anche noi, orgogliosi della politica del fare, che contraddistingue i nostri rappresentanti a tutti i livelli, ringraziamo Il Presidente della regione Lazio , il Consigliere regionale, Enrico Panunzi ed il nostro Consigliere comunale, Quinto Mazzoni, e tutte le persone che si sono adoperate per il raggiungimento di questo obiettivo.

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana