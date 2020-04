Regione Lazio, sospensione tributi del bollo auto, Irba e Iresa. Panunzi: “La delibera di Giunta pubblicata sul Burl”

Riceviamo e pubblichiamo

“Pubblicata sul Burl, Bollettino ufficiale della Regione Lazio, la delibera di sospensione dei termini di versamento dei tributi regionali della tassa auto, Iresa e Irba”. Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. “È un’altra importante misura presa per essere vicini alle famiglie e alle imprese della nostra regione – prosegue il consigliere regionale Panunzi -. Al riguardo, va sottolineato l’impegno dell’assessora Alessandra Sartore, che ringrazio. L’Amministrazione Zingaretti sta adottando tutti i provvedimenti necessari sia per sostenere il sistema economico, sia per aiutare chi, in questo momento di emergenza, subisce maggiormente gli effetti negativi causati dalla diffusione del coronavirus”. La delibera consente la sospensione dei termini di versamento, relativi all’anno tributario 2020, della tassa automobilistica, dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (Iresa) e dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba). In particolare, la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica riguarda il periodo compreso tra il 3 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La sospensione dell’Iresa e dell’Irba è relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. I versamenti dovuti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020.