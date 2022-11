RI-NAscere: stasera 25 novembre a Tarquinia uno spettacolo contro la violenza sulle donne

Uno spettacolo contro la violenza sulle donne: il teatro comunale Rosselle Falk di Tarquinia ospiterà oggi, venerdì 25 novembre, alle 18, Ri-NAscere: rielaborazione, con un forte accento sulla speranza e la rinascita come dice il titolo stesso, dello spettacolo “Bruciata viva” che mette in scena il libro testimonianza di Suad, giovane donna cisgiordana che, a causa delle leggi del suo Paese, è stata bruciata viva dai familiari. Fortunatamente si è salvata ed è stata posta sotto protezione in Francia dove ha potuto “rinascere” a nuova vita. L’ingresso è libero.

Questa storia verrà riattualizzata con quelli che sono i recenti avvenimenti in Iran a seguito della morte della giovane Mahsa Amini uccisa perché una ciocca di capelli fuoriusciva dal velo. Un’ondata di proteste si è propagata nel mondo a seguito di questo evento, ma ancora c’è molto da fare per sconfiggere la violenza sulle donne. Ogni giorno si aggiorna il numero di femminicidi e la sensibilizzazione sul tema deve essere costante. Per questo alla fine dello spettacolo è previsto un dibatto con gli spettatori.

La performance vede protagoniste 2 donne: 1 attrice-regista -Elisabetta Irrera- che narrerà la storia di Suad, partendo da passi del libro, ma muovendosi poi su riflessioni che sottolineano l’importanza di rielaborare il dolore e sapersi rialzare e combattere per un futuro migliore e una danzatrice- coreografa – Elisa Anzellotti – che trasformerà in danza le emozioni rappresentandole grazie all’utilizzo di diversi stili coreutici, dalla danza orientale, alla contemporanea, passando per il flamenco e la danza espressiva araba. Ogni singola coreografia è studiata nei minimi dettagli, dalla musica all’abbigliamento/accessori per trasmettere un messaggio e rielaborare le emozioni trasfondendole in immagini in movimento. Le scenografie saranno ridotte all’essenziale, utilizzando oggetti significativi nella narrazione della storia che a tratti verrà “mimata” con semplici gesti.