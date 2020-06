Ripuliamo la Toscana in un giorno: all’Argentario missione compiuta!

Riceviamo e pubblichiamo

Nel giorno di inizio estate si è svolta anche a Monte Argentario la giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti nel territorio toscano. Tanti comuni toscani e associazioni di volontariato, grazie al coordinamento dell’associazione Lato Selvaggio e dell’associazione Madre Natura Educamp asd, hanno reso i paesaggi, la costa e le aree verdi un po’ più pulite.

“Ripuliamo la Toscana in 1 giorno” nel nostro comune ha visto la partecipazione dei volontari della Casa di Gioia e del gruppo dell’Azione Cattolica che si sono occupati della strada dei fori, della Bionda, della Cantoniera, del Parco Varoli e della spiaggetta di Piazzale dei Rioni.

Una mattinata passata in compagnia e utile a sensibilizzare, giovani e adulti, alla tutela dell’ambiente.

“Ringraziamo tutti i volontari, le associazioni e il gestore 6Toscana per la collaborazione e per aver messo le basi per un coordinamento futuro sul tema, l’idea è quella di proporre a tutte le associazioni del territorio ad organizzare una giornata dedicata completamente al nostro promontorio e per “Ripulire l’Argentario in 1 giorno” ha detto l’assessore all’ambiente Gianluca Gozzo al termine della giornata-evento.