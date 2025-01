Rissa tra Tarquinia e Tolfa under 17, la condanna del sindaco Sposetti e dell’assessore allo sport Celli

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

“La rissa avvenuta nella partita di calcio under 17 tra Tarquinia e Tolfa è un episodio deplorevole che condanniamo con fermezza e non vogliamo si ripeta in futuro. Questo gravissimo fatto di violenza, che ha coinvolto dei ragazzi, è distante dai valori che lo sport deve trasmettere e per i quali quotidianamente lavoriamo. Tali atti di violenza gratuita e assolutamente ingiustificata minano l’operato quotidiano di dirigenti, istruttori e appassionati, che con impegno e serietà promuovono la cultura sportiva nella nostra comunità, dando un’immagine distorta della reale forza del movimento sportivo tarquiniese.

Come Amministrazione comunale siamo fortemente dispiaciuti e contrariati che una giornata di sport si sia trasformata in una sconfitta di tutta la cittadinanza. Da subito ci siamo attivati per conoscere le cause che hanno determinato tali comportamenti. Agevoleremo in tutti i modi le indagini che stanno svolgendo gli organi preposti, senza escludere, per quanto di nostra competenza, la possibilità di azioni concrete a difesa del nostro movimento sportivo e della nostra città”. Lo dichiarano il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e l’assessore comunale allo sport Sandro Celli.