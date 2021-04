Ritorno in pedana per le ginnaste dell’Arteritmica Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Ritorno in pedana per le ginnaste della A. S. D. Arteritmica Tarquinia. Sabato 17 e domenica 18 aprile ad Aprilia è andata in scena la seconda prova del campionato agonistico nazionale OPES di ginnastica ritmica. Le tredici atlete tarquiniesi, dopo aver mancato i primi appuntamenti agonistici del 2021 a causa delle difficoltà logistiche di allenamento, sono scese nuovamente in campo gara dopo 14 mesi.

La competizione si è aperta sabato 17 con la gara di Insieme Silver LC, in cui la squadra palla composta da Noemi Bernini, Chiara Perticarari e Federica Timperi conquista il secondo gradino del podio. Nel tardo pomeriggio, nella categoria LC Senior 2, Federica Timperi e Lucrezia Filomeni si mettono al collo la medaglia di bronzo con gli esercizi individuali.

Domenica 18 doppio fronte di gara, a Cittaducale, in provincia di Rieti, è andata in scena la prova regionale F. G. I. Silver LD, alla quale hanno preso parte quattro ragazze della sezione Arteritmica Toscana, accompagnate dalla tecnica Nataliya Kuplovska. Margherita Angelotti ha preso parte alla categoria J3 con gli esercizi individuali con palla e nastro. Rebecca Rinaldi, Alice Di Giulio e Greta Della Nina hanno gareggiato nella categoria Senior 1, portando a casa un bronzo alla palla e un argento al nastro. Mentre ad Aprilia sono scese in pedana le ginnaste delle sezioni di Tarquinia e Tuscania accompagnate dal tecnico federale Arianna Girardi e Serena Sileoni impegnata invece come ufficiale di gara.

Nella categoria LA A2, Viola Sabbatini arriva ad un soffio dal podio. Tra le A3 Sofia Stefani si piazza sesta su 21 ginnaste, seguita dalle compagne Raisa Rascarache e Arianna Mencarini. In pedana, nella categoria A4, Nicole Nicolai, medaglia di bronzo e Vanessa Lombardi quarta classificata. Terzo posto per Maria Mosci nella categoria LB A4, quarto posto per Valentina Breccia, al suo esordio nella categoria Junior 1. Altre medaglie individuali sono state conquistate da Chiara Perticarari, argento nella categoria Junior 3, e da Diletta Caoletti, bronzo fra le Senior 1. Chiude la giornata la coppia cerchi di Noemi Bernini e Giada Conversini, che si classifica terza nella gara di Insieme Silver LB.

Le tecniche si dichiarano estremamente soddisfatte delle prove di tutte le ragazze, tornate in pedana dopo così tanto tempo e confrontatesi con avversarie che hanno ripreso gli allenamenti molto prima di loro o che, addirittura, non si sono mai fermate. Archiviata la prova di Aprilia, valida come qualifica per la finale nazionale di San Marino, le ragazze tornano in palestra a prepararsi per i prossimi appuntamenti agonistici, primo dei quali la gara federale LC di Timperi e Filomeni in programma a Roma domenica 25 aprile.