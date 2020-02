Rolex Daytona: il più amato dalle star

In qualsiasi settore possiamo trovare brand e brand. Alcuni di questi sono conosciuti e vendono per via di strategie di marketing alle volte molto aggressive. Altri, invece, non hanno nemmeno bisogno di promuoversi, perché il loro nome basta e avanza per conquistare i cuori degli appassionati. Se si applica questo discorso al mondo dei segnatempo, ecco che troviamo autentici gioielli come gli orologi Rolex. Questo marchio, difatti, non teme concorrenti nel settore dell’orologeria di lusso e si vede anche dai polsi che lo indossano. Diversi, infatti, i modelli di Rolex che vengono lanciati sulle prime pagine dei giornali dai tantissimi vip e personaggi pubblici, che hanno appunto deciso di premiare la bellezza delle gemme di questo brand. Se si parla di gemme firmate Rolex, poi, non potremmo non mettere in cima alla lista il Daytona.

Rolex Daytona: un po’ di storia

Il motto di questa azienda spiega già la natura del Daytona: “Ogni Rolex racconta una storia” e forse una delle più entusiasmanti è quella appartenente all’orologio in questione. Il Rolex Daytona, come si legge più approfonditamente nel blog di horbiter.com, è stato progettato specificatamente per i piloti e per le competizioni automobilistiche. Non a caso, ci troviamo di fronte al primo cronografo sportivo indossato da chi gareggia in velocità sull’asfalto. Il suo nome è un vero e proprio omaggio a Daytona Beach, il luogo che ha dato i natali alla NASCAR e che oggi, paradossalmente, è noto a molti per merito del Rolex. Anche se la partnership fra questo marchio e la 24 Ore di Daytona venne firmata solo nel 1992, in realtà l’orologio era diventato già da diverso tempo il preferito dei piloti. Basti pensare ad un’icona come Paul Newman, che amava indossare il Rolex Daytona “in campo” e fuori.

Le star che lo hanno scelto

Come detto, il Daytona deve molta della sua fama alle star che lo hanno scelto come il prediletto per i propri polsi. Oltre ad un calibro da 90 come Paul Newman, la lista contempla tantissimi altri volti noti, come ad esempio John Mayer: il cantante, infatti, ad oggi viene considerato come uno dei collezionisti di Rolex più accaniti al mondo. Chiaramente anche altri personaggi famosi hanno scelto il Daytona e in generale i Rolex, nel settore della musica e pure dello sport. Basta citare un nome come quello di Cristiano Ronaldo: CR7, perfettamente in linea con le sue abitudini, ha sfoggiato al polso il Gmt Master, ovvero il Rolex più costoso della storia. Tornando al Daytona, non potremmo non citare altre star come il noto attore comico Jonah Hill. In sintesi, oggi le copertine delle riviste spesso vedono protagonista anche questo storico modello, senza ombra di dubbio uno degli orologi più importanti di sempre.